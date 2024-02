Cette marque a plusieurs modèles de voitures parmi les plus volées, le n°1 est la préférée des Français

Les vols de voitures ont bondi en France l'année dernière et cette marque bien connue des Français en est la première victime.

Si vous vous êtes fait voler votre voiture l'année dernière, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à qui cette mésaventure est arrivée. Cela ne vous consolera certainement pas, mais les vols de véhicules ont explosé en 2023. La progression des infractions donne le vertige avec une augmentation de +11,1 % selon les chiffres révélés par Le Parisien qui s'est procuré les données du groupement des assureurs français pour l'identification et la restitution des véhicules volés. Au total, ce sont 70 649 propriétaires qui ont été dérobés de leurs véhicules l'année dernière. Et parmi toutes ces victimes, nombreuses roulaient dans des modèles de la même marque. Cinq des dix véhicules les plus volés l'an passé sortent en effet des usines du même constructeur.

Si vous possédez une Renault, le classement publié par le quotidien régional ne va pas vous rassurer. Encore moins si vous roulez en Clio, III ou IV, en Megane, III ou IV, ou avec un utilitaire Master III, tous très bien placés sur la liste des malfrats. Redevenue l'an passé leader des ventes de voitures neuves en France, Renault paie en la matière un lourd tribut à son succès. Car sans grande surprise, les modèles les plus prisés des automobilistes sont également ceux qui sont les plus recherchés par les voyous, assurés de cette façon de pouvoir facilement écouler leurs butins. Et cela se confirme à la lecture de LA voiture la plus souvent volée l'année dernière.

Il s'agit de la Renault Clio, et notamment celle de quatrième génération sur le marché depuis 2012. La citadine, dont 2 378 exemplaires ont été officiellement volés l'an passé, devance largement le n°2 de ce classement, une autre Renault, à savoir la Megane III (1 297 vols). La Clio III apparaît quant à elle au huitième rang (985 vols), confirmant l'attrait des voyous pour le modèle. La marque Peugeot n'est pas épargnée puisque trois de ses modèles dont les deux déclinaisons de la 208, I et II, ainsi que les 308 II et 3008 II, figurent à ce hit-parade peu glorieux où l'on retrouve un seul véhicule non français, le Toyota RAV4 V.

Le Top 10 des véhicules les plus volés en 2023 :

Renault Clio IV → 2378

Renault Megane IV →1297

Peugeot 3008 II → 1181

Peugeot 308 II → 1177

Toyota RAV4 V → 1151

Peugeot 208 → 1091

Peugeot 208 II → 1006

Renault Clio III → 985

Renault Master III → 934

Renault Megane III → 683

Contrairement à un passé assez récent, la plupart des vols de véhicules se font aujourd'hui sans la moindre effraction. Les voleurs n'ont généralement plus besoin de briser une vitre ou de forcer une portière, la grande majorité des vols se font en douceur à l'aide d'outils électroniques (brouilleur pour le système de fermeture centralisé, boîtier pour intercepter le signal de la clé…). Avec des procédés rapides et silencieux, les voleurs sont de plus en plus difficiles à intercepter, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les automobilistes.