Cette Peugeot très vendue en France présente un grave problème de sécurité, voici comment savoir si votre voiture est concernée

Le modèle phare de la marque Peugeot fait l'objet d'un rappel pour un grave problème de sécurité.

Une voiture dangereuse à conduire, voilà le risque que prennent sans le savoir sur la route certains propriétaires de Peugeot actuellement. La marque au Lion procède depuis quelques jours à à un important rappel de plusieurs de ses véhicules, comme l'a précisé le 29 mars Rappel Conso, le site des alertes de produits dangereux. Ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'un constructeur automobile effectue un rappel de voitures, une sorte de mauvaise publicité, surtout lorsqu'il concerne l'un de ses modèles phares. Mais Peugeot n'a pas eu le choix puisque le problème touche une pièce importante pour la sécurité de ses clients.

Il ne s'agit pas cette fois du moteur essence Puretech, source de gros tracas pour la marque du groupe Stellantis, mais d'un souci majeur constaté sur un essieu – la barre transversale qui supporte notamment le poids des roues et les commandes de direction – posée sur son modèle le plus vendu en 2023. C'est en effet sur des Peugeot 208, assemblées au Maroc, que "l'essieu arrière peut ne pas être correctement soudé, ce qui pourrait entraîner la formation de fissures au fil du temps", peut-on lire dans le motif du rappel. "Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se casser et entraîner une réduction de la maniabilité, augmentant ainsi le risque et l'accident."

© Peugeot

Le dysfonctionnement est suffisamment grave pour être pris très au sérieux par tous les conducteurs de la citadine. Que faire si vous roulez en 208 ? Déjà, il est important de savoir que ce rappel concerne des voitures commercialisées entre le 18 janvier et le 14 mars 2023. Ensuite, pour savoir si votre auto doit faire l'objet d'une vérification (et d'une réparation), il faut se rendre sur le site internet de Peugeot (ici) pour y entrer le numéro d'identification de votre véhicule (17 caractères) que vous trouverez sur la carte grise en face de la lettre E.

On ne saurait que trop vous conseiller de rapidement vérifier si votre voiture est concernée par cette malfaçon, et si tel est le cas de prendre rendez-vous dès que possible chez votre concessionnaire. En France, des centaines de milliers d'automobilistes conduisent une 208 chaque jour. La citadine de la marque au Lion était en 2023 la deuxième voiture neuve la plus vendue - avec plus de 86 000 exemplaires écoulés -, seulement devancée par la Renault Clio. Ce mauvais coup de projecteur est une aubaine pour sa grande rivale.