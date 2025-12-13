Cet objet rend les trajets à vélo plus agréables, il est pourtant interdit et peut coûter 135 euros

La plupart des cyclistes l'ignorent mais pédaler avec cet objet peut valoir une amende très salée.

Promis, on ne va pas vous parler des cyclistes daltoniens qui "confondent" le rouge et le vert au feu ni de ceux qui pianotent sur leur Smartphone en pédalant. Ils sont pourtant beaucoup à le faire, comme de nombreux automobilistes chaque jour. Mais il existe aussi un nombre assez conséquent d'usagers à vélo qui enfreignent les règles du Code de la route sans le savoir. Ce qui donne lieu parfois à des scènes assez cocasses où les cyclistes tentent de prouver leur bonne foi face à des forces de l'ordre pas toujours très réceptives.

Si vous prenez le temps d'observer les vélos, vous avez sans doute déjà vu ce phénomène. Pour rendre leurs trajets plus agréables - le nombre de travailleurs utilisant le vélo comme moyen de déplacement a explosé depuis une dizaine d'années en France -, un grand nombre de cyclistes choisissent de le faire en musique. Mais à défaut d'enceintes intégrées dans leurs montures, comme c'est le cas dans les voitures, ils sont obligés de se mettre un casque ou des écouteurs sur les oreilles.

© stock.adobe.com

Outre la satisfaction de pouvoir écouter sa playlist du moment en allant et en rentrant du travail, cela offre l'avantage de moins entendre (voire plus du tout) les nuisances sonores liées à la circulation. Problème, depuis le 1er juillet 2015, une loi interdit aux conducteurs le port d'un casque audio ou d'oreillettes justement pour ne pas se couper de son environnement. Cette infraction concerne les automobilistes mais également les cyclistes.

Du fait du danger que cela peut représenter, surtout quand on sait la vulnérabilité d'une personne à vélo en cas d'accrochage avec un véhiculé motorisé, la sanction est de nature à dissuader les mélomanes : une personne surprise en train de rouler à bicyclette avec un casque sur les oreilles s'expose en effet à une amende de 135 euros. Encore faut-il le savoir.