Lyon. Un prof ne corrige pas les copies, manque des cours, multiplie les retards... Il est suspendu mais pourrait faire condamner l'Education nationale

Un professeur de mathématiques a été exclu un an à Lyon, notamment pour des retards répétés et une attitude déplacée vis-à-vis des élèves et de ses collègues. Aujourd'hui, il entend se retourner contre l'Education nationale.

Un temps suspendu, ce professeur du lycée Saint-Marc à Lyon conteste sa situation et pourrait obtenir des dédommagements de l'Education nationale. Cette histoire débute lorsque des familles d'élèves signalent les "nombreux retards" du professeur, Romain X, en novembre 2023, selon les informations d'Actu Lyon. Il est également critiqué pour ses "absences injustifiées" et son "attitude humiliante vis-à-vis des élèves et de ses collègues" et reçoit un "avertissement" pour avoir tenu des "propos agressifs" envers la directrice du centre scolaire Saint-Marc, le 28 février 2024.

Lui, assure que la sanction d'un an ferme d'exclusion et un autre avec sursis, prononcée par la rectrice de l'académie le 20 juin 2025 est "disproportionnée". Il reproche à son lycée de "ne pas avoir suivi les préconisations du médecin du travail" sur les "horaires aménagés" que nécessite sa "pathologie", rappelle le média local. Après avoir formé un pourvoi, ce dernier a été rejeté par le Conseil d'Etat.

Mais ce n'est pas tout. Ce professeur de mathématiques a aussi "failli à sa mission d'enseignant en ne corrigeant pas des devoirs, en donnant des énoncés erronés et en refusant de réexpliquer des notions mal comprises", abonde la juge. On apprend également que ce dernier a tenu "des propos outrageants à caractère sexuel", envers une collègue pendant une réunion de pré-rentrée à l'été 2024.

Depuis sa suspension, le prof de maths s'est reconverti temporairement comme "coach et soutien scolaire à domicile sur mesure". Et il n'en a pas terminé avec la justice. L'affaire sera réexaminée sur le fond par trois juges, au tribunal administratif de Lyon, révèle Actu Lyon, dans un délai de deux ans maximum, soit avant fin 2027.

D'après la rectrice de l'académie, le professeur a "manqué à son devoir d'exemplarité" et "porté atteinte à la réputation" de son établissement. Des termes que le principal concerné conteste. En revanche, les faits reprochés sont entachés d'une "inexactitude matérielle", ce qui aurait dû conduire la juge, selon lui, à suspendre la décision de la rectrice d'académie. Actu.fr indique que Romain X "serait en droit de demander des dédommagements à l'Éducation nationale" s'il venait à obtenir gain de cause lors de la prochaine audience, au tribunal administratif de Lyon, d'ici un peu moins de deux ans.