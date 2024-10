Plus besoin de recharger sa voiture électrique : cette invention promet une autonomie illimitée

Cette innovation technologique promet une autonomie illimitée pour les voitures électriques.

Imaginez rouler en voiture électrique sans les inconvénients qui vont avec. Plus besoin de planifier son parcours en fonction des bornes de recharge pas encore assez nombreuses sur le territoire, finie l'attente (parfois longue) pendant que la batterie se remplit, plus d'angoisse de tomber en panne d'énergie sur le bord de la route… Impossible ? Aujourd'hui oui, mais tout va très vite dans l'industrie automobile. Une récente invention, présentée par un grand constructeur début octobre lors de la Japan Mobility Bizweek 2024, pourrait prochainement bouleverser le marché des véhicules électriques.

Cette innovation, on la doit à Toyota, une marque très à la pointe sur les motorisations hybrides mais qui se tourne, comme ses concurrentes, de plus en plus vers le développement des voitures 100% électriques. Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles privilégient les batteries (lithium, plomb, nickel-cadmium, nickel métal hydrure) pour alimenter les moteurs électriques des voitures à énergie verte. Mais une autre technologie progresse en parallèle, plus lentement, celle des voitures électriques à pile à combustible. De quoi s'agit-il ? Au lieu d'une batterie classique, ces véhicules embarquent une pile capable de créer sa propre électricité à partir d'hydrogène.

© Sipa

Contrairement aux voitures électriques à batteries, les véhicules électriques qui s'alimentent avec de l'hydrogène se ravitaillent comme une voiture thermique, dans une station-service où le prix du litre est proche de ceux de l'essence et du diesel. Lors de sa récente présentation dans la ville japonaise de Chiba, Toyota a dévoilé sa trouvaille : des cartouches à hydrogène portables. Elles sont si petites et légères qu'elles peuvent être transportées dans un sac à dos posé dans la voiture. Comme on changerait les piles d'une télécommande, ces cartouches peuvent être rapidement remplacées lorsque les niveaux d'hydrogène de la voiture sont faibles. Le conducteur n'aurait donc plus l'obligation de s'arrêter pour "faire le plein".

Cette découverte est considérable car elle pose les bases d'une voiture électrique à l'autonomie illimitée. A l'heure où les constructeurs se battent pour proposer la meilleure offre – 300, 400 kilomètres pour les citadines, 600, 700 kilomètres pour les SUV -, ces petites cartouches d'hydrogène pourraient mettre fin au débat.

Pour rappel, l'autonomie des véhicules électriques demeurent, avec la relative difficulté à trouver des bornes de recharge et les prix, le principal frein pour les automobilistes au moment de franchir le pas. En parlant de tarif, c'est le gros hic des voitures à hydrogène. Leur coût de fabrication reste très élevé, la plus accessible coûte aujourd'hui un peu plus de 70 000 euros (c'est d'ailleurs une Toyota, la Mirai). Si le problème de l'autonomie pourrait bientôt ne plus en être un, celui du prix reste encore à régler.