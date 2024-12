GP d'Abou Dhabi : Sans Ocon, à quelle heure suivre la dernière course de la saison ?

La saison de Formule 1 se termine ce week-end aux Emirats Arabes Unis avec un 24ème Grand Prix qui se disputera sans le Français Esteban Ocon, remercié avant l'heure par Alpine.

Débutée le 2 mars à Bahreïn, la saison de Formule 1 va se terminer plus de neuf mois plus tard, ce week-end, aux Emirats Arabes Unis. Un championnat du monde 2024 à rallonges – avec 24 Grands Prix, un record - assurément plus intéressant qu'on ne pouvait l'imaginer même s'il a une nouvelle fois sacré Max Verstappen, pour la quatrième année de suite. Mais la domination du pilote néerlandais n'a pas été aussi implacable que l'an passé, et le resserrement entre les équipes de tête a apporté de l'incertitude dont avait bien besoin la F1.

Avant l'ultime manche prévue dimanche sur le circuit d'Abou Dhabi, sept pilotes et quatre écuries différentes ont gagné au moins un Grand Prix et jamais un pilote n'en a gagné trois de suite. Les cartes étaient rabattues avant chaque course, et si les Red Bull étaient parties fort à la fin de l'hiver, assez vite les McLaren, les Ferrari et les Mercedes, bien que moins régulières, ont su hausser leur niveau de performance. Si bien que si le titre pilotes est attribué depuis deux semaines, celui des constructeurs va se jouer lors de ce dernier Grand Prix, même si avec 21 points de plus que Ferrari, McLaren est bien partie pour reconquérir un trophée qui le fuit depuis...1998.

Au-delà de cet enjeu important, cette dernière course de l'année sera marquée par l'absence d'Esteban Ocon. Le Français, dont on sait depuis plusieurs mois qu'il s'installera dans le baquet d'une Haas en 2025, a été écarté par Alpine au profit du jeune Jack Doohan. Le jeune Australien (21 ans) va donc faire ses grands débuts en Formule 1 un petit peu plus tôt que prévu puisqu'il n'était initialement attendu au côté de Pierre Gasly qu'en mars de l'année prochaine.

Enfin, selon les dernières informations, ce Grand Prix d'Abu Dhabi, dont le départ sera donné à 14h dimanche, marquera le dernier de Sergio Perez au volant d'une Red Bull, les dirigeants de l'écurie autrichienne ayant enfin pris la décision de se séparer du Mexicain dont la saison fut cataclysmique.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Abou Dhabi ?

La dernière course de la saison est programmée à un horaire assez traditionnel. Malgré les trois heures de décalage horaire entre la France et Abou Dhabi, le départ du Grand Prix sera donné à 14 heures dimanche (17h heure locale). La veille, la séance de qualifications aura lieu en milieu d'après-midi (15h) tandis que les pilotes entreront en scène dès vendredi matin sur le très moderne circuit Yas Marina.

Essais libres 1 à 10h30 le vendredi 6 décembre (durée : 1h)

Essais libres 2 à 14h le vendredi 6 décembre (durée : 1h)

Essais libres 3 à 11h30 le samedi 7 décembre (durée : 1h)

Qualifications à 15h le samedi 7 décembre (durée : 1h)

Grand Prix à 14h le dimanche 8 décembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Abou Dhabi ?

Le dernier Grand Prix de la saison sera exclusivement diffusé sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les différents canaux se partageront l'événement puisque les trois séances d'essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que la course sera diffusée, comme très souvent, sur Canal+.

Vendredi : Libres 1 à 10h15 + Libres 2 à 13h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 11h15 + Qualifications à 14h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 12h55 + Grand Prix à 14h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 23 GP)

1. Max Verstappen (Red Bull) 429 points

2. Lando Norris (McLaren) 349 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 341 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 291 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 272 points

6. George Russell (Mercedes) 235 points

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 211 points

8. Sergio Perez (Red Bull) 152 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 68 points

10. Niko Hülkenberg (Haas) 37 points

11. Pierre Gasly (Alpine) 36 points

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30 points

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

14. Esteban Ocon (Alpine) 23 points

15. Kevin Magnussen (Haas) 16 points

16. Alex Albon (Williams) 12 points

16. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

18. Oliver Bearman (Ferrari) 7 points

19. Franco Colapinto (Williams) 5 points

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 4 points

20. Guanyu Zhou (Sauber) 4 points

saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. Bahreïn (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre (Vainqueur : Piastri)

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre (Vainqueur : Norris)

19. Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre (Vainqueur : Leclerc)

20. Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre (Vainqueur : Sainz)

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre (Vainqueur : Verstappen)

22. Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre (Vainqueur : Russell)

23. Qatar (Losail) : dimanche 1er décembre (Vainqueur : Verstappen)

24. Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h