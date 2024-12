9 chances sur 10 de retrouver sa voiture volée, ce système validé par des experts est presque infaillible

L'association 40 millions d'automobilistes dévoile le système le plus efficace pour se protéger des vols de voitures.

C'est la crainte de tous les automobilistes. Sortir pour prendre sa voiture et constater qu'elle n'est plus là. Le vol de véhicules est en forte hausse en France après avoir été freiné pendant les années Covid. En 2023, plus de 140 000 véhicules sont tombés entre les mains de malfaiteurs toujours mieux équipés pour déjouer les systèmes de sécurité. Plus parlant encore, une voiture est volée toutes les 4 minutes, le plus souvent sans effraction visible. Des techniques bien rodées, en interceptant les fréquences de la clé électronique par exemple, permettent aux voleurs d'agir vite et de façon discrète. Si bien qu'empêcher le vol est aujourd'hui presque impossible. Et potentiellement dangereux en cas de confrontation.

Le moyen le plus sûr pour lutter contre cette délinquance est de s'équiper pour retrouver son véhicule une fois qu'il a été dérobé. L'association 40 millions d'automobilistes a testé différents systèmes. "Il est important de réagir et de proposer des solutions pour retrouver ces véhicules d'une manière sécurisée et surtout rapide, car dans la majorité des cas, les malfaiteurs passent les frontières très rapidement", prévient l'association dans un communiqué avant de livrer l'équipement le plus efficace. Avec lui, 91% des voitures volées sont retrouvées dans les 48 heures !

© 123RF

Il ne s'agit pas du gravage des vitres, lequel consiste à graver le numéro d'identification (VIN) du véhicule sur les vitres, ni du traceur GPS, mais du dispositif Coyote Secure. Spécialisé dans les services connectés d'aide à la conduite, Coyote propose aux automobilistes de s'équiper d'un traceur dissimulé dans le véhicule. Ce petit boîtier électronique, installé par un professionnel, va permettre de localiser la voiture où qu'elle soit, y compris dans les sous-sols et dans les zones dépourvues de réseau mobile.

Bien sûr, s'équiper de Coyote Secure a un coût. Le traceur autonome est vendu 250 euros, la mise en service est facturée une centaine d'euros et il faut ensuite ajouter 9.99 euros pour l'abonnement mensuel. Ce dernier permet de bénéficier des services de la marque et notamment des équipes dispatchées sur le terrain 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour retrouver les véhicules volés. C'est une dépense de plus à ajouter à son budget, mais aussi l'assurance, ou pas loin, de récupérer son véhicule en cas de vol. Pour certains, ça n'a pas de prix.