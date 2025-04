On le voit de plus en plus : que signifie ce S sur les voitures, que risque-t-on si on ne l'a pas ?

Trop peu de gens connaissent la signification du macaron S que l'on voit de plus en plus collé à l'arrière des voitures.

C'est un autocollant rond que l'on voit parfois sur la vitre arrière de certaines voitures. Il est blanc avec dessus un grand S rouge. On a plutôt l'habitude de croiser des A dans le même code couleur, lesquels sont réservés aux jeunes conducteurs. Mais il ne s'agit pas cette fois de reconnaître les apprentis automobilistes soumis à une période probatoire de 3 ans et à des règles de conduite un peu différentes, notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. Ce macaron estampillé d'un S majuscule s'adresse à une autre catégorie de personnes, bien plus expérimentées.

Ces stickers sont destinés aux automobilistes âgés de plus de 70 ans. S'ils sont impliqués dans moins d'accidents de la route que les 18-25 ans, les seniors sont souvent victimes d'accidents assez graves, la faute à une plus grande vulnérabilité et à des réflexes souvent moins bons qui peuvent entraîner des grosses erreurs de conduite. Comme pour les apprentis, cet autocollant distinctif sert à alerter les autres automobilistes afin qu'ils soient encore plus vigilants lorsqu'ils suivent une voiture conduite par un senior.

© Signal Senior

A l'heure où la France envisage sérieusement d'imposer une visite médicale aux conducteurs les plus âgés – ce que font déjà plusieurs pays européens comme l'Italie ou l'Espagne -, ce macaron, qui commence à se répandre sur les routes, ressemble à un premier pas vers la prise en compte des difficultés de la conduite pour les automobilistes de plus de 70 ans.

Pour autant, le sticker frappé d'un S n'émane ni de l'État ni de la Sécurité routière. Il a été créé par une association, Signal Senior, qui le vend pour 6 euros dans sa version magnétique. A ce titre, il n'a absolument rien d'obligatoire, contrairement a ce qu'a pu laisser croire une rumeur née sur les réseaux sociaux.

Chaque conducteur de plus de 70 ans a le choix de se signaler en collant le sticker à l'arrière de son véhicule. Ne pas le faire ne constitue pas une infraction, ce qui signifie qu'il est impossible de se faire verbaliser pour cela. C'est bien différent du disque A, dont le caractère obligatoire impose aux jeunes conducteurs de le coller sur leur véhicule. Le Code de la route prévoit une contravention de 2ème catégorie en cas d'absence, soit une amende forfaitaire de 35 euros, minorée à 22 euros et majorée jusqu'à 75 euros en fonction du délai de paiement.