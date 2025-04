De nouvelles révélations sur les derniers instants du Titanic, un geste héroïque a sauvé des vies

De nouvelles découvertes sur les derniers instants du navire ont permis d'en savoir plus sur le sacrifice de certaines personnes à bord.

Le Titanic a pris la mer le 10 avril 1912, étant considéré à l'époque comme le plus grand navire à passagers en service et insubmersible. Malheureusement, seulement quatre jours après le départ, il a heurté un iceberg à 23h40 et a coulé en moins de trois heures. Plus de 1500 personnes sur les 2220 présentes à bord ont péri. Son épave a été localisée en 1985 à 3800 mètres de profondeur dans les eaux glacées de l'Atlantique.

A l'approche de la date anniversaire, un nouveau documentaire nommé Titanic: The Digital Resurrection est diffusé sur National Geographic et dévoile des images de la création par la société de cartographie Magellan du "modèle le plus précis du Titanic jamais créé : un jumeau numérique grandeur nature, 1:1, précis jusqu'au rivet". Ce modèle 3D a été construit à partir de plus de 700 000 photos prises sous un maximum d'angles de l'épave.

Le documentaire reconstitue les derniers instants du navire, en partageant, grâce à la reproduction numérique, des détails qui étaient jusque-là passés inaperçus et qui donnent de nouvelles indications sur le drame. Le bateau aurait notamment heurté l'iceberg d'un coup sec, provoquant une série de minuscules perforations de la coque par lesquelles l'eau a pu progressivement pénétrer. De plus, un hublot, possiblement brisé par l'iceberg, a été identifié et concorde avec les témoignages affirmant que la glace est entrée dans certaines cabines lors de la collision.

De plus, une vanne à vapeur qui était visiblement ouverte a été découverte, signe que de la vapeur circulait toujours dans le système de production lors du naufrage. Elle témoigne d'un geste héroïque des ingénieurs qui occupaient la chaufferie : ces derniers n'ont pas lâché leurs postes pendant le naufrage afin de maintenir l'alimentation électrique. Ils aidaient ainsi les survivants à quitter le navire. Ils étaient pas moins de 35 dans la chaufferie et ont tous péri.

"Les ouvriers ont maintenu les lumières et l'électricité allumées jusqu'au bout, pour donner à l'équipage le temps de lancer les canots de sauvetage en toute sécurité avec un peu de lumière plutôt que dans l'obscurité absolue", assure Parks Stephenson, analyste du Titanic, auprès de la BBC, qui ajoute qu'ils ont ainsi sauvé des vies. Parks Stephenson estime aussi que le Titanic "a encore des histoires à raconter" et cette modélisation devrait participer à les déceler.