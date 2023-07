Ce nouveau SUV à prix cassé arrive en France et sera moins cher que Dacia

A l'heure où les SUV ont le vent en poupe partout en Europe, cette marque italienne en propose un à un prix défiant toute concurrence. De là à venir rouler sur les plates-bandes du crossover "low-cost" de Dacia ?

En quelques années, les SUV ont envahi nos routes. Ces crossovers, longtemps boudés en Europe alors qu'ils faisaient un carton sur le continent américain, représentent aujourd'hui près d'un véhicule neuf vendu sur deux en France. Leur position de conduite surélevée, leur intérieur spacieux, leur coffre plus volumineux qu'une berline, séduisent bon nombre d'usagers et font des SUV les véhicules les plus demandés actuellement. Les constructeurs ont bien compris le juteux marché qu'ils représentent et se démènent pour développer leur offre.

Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Renault qui, après avoir transformé l'Espace de monospace en SUV au fil de ses déclinaisons, a ajouté à son catalogue le Captur, le Koléos puis récemment l'Arkana ou l'Austral en un temps record ! Racheté en 1999 par Renault, la marque roumaine Dacia a surfé sur la vague et commercialise depuis une dizaine d'années – 2010 précisément - un crossover destiné aux petits budgets. Le Duster, quatrième SUV le plus vendu en France en 2022, derrière les Peugeot 2008 (1er) et 3008 (3ème) et le Renault Captur (2ème), n'est pas le seul modèle positionné sur le marché des "low-cost".

Le petit baroudeur roumain surveille d'ailleurs avec une grande attention ce qui pourrait devenir un encombrant voisin. Installée en Italie, la marque DR Motor Company, née en 2006 sous la coupe de Massimo Di Risio, un pilote automobile des années 60 reconverti dans l'industrie automobile, fabrique elle-aussi des SUV à prix cassés. Enfin fabrique, pas tout à fait... DR Motor Company achète en fait ses véhicules à l'entreprise chinoise Chery, les fait importer dans son usine de Macchia d'Isernia, localisée dans le centre de l'Italie, puis les assemble et les retouche quelque peu pour les mettre aux normes européennes.

Un SUV a 16 000 euros, du jamais vu !

Pas (encore?) très connus en France, ces SUV siglés DR connaissent un joli succès de l'autre côté des Alpes. Il faut dire que le modèle Evo 4, aux dimensions d'un SUV compact - 4,34 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,64 mètre de haut – est imbattable au niveau des prix. Son modèle essence, avec un moteur développant jusqu'à 114 chevaux, est proposé en France à partir de 16 900 euros ! Qui dit mieux ? Personne. A titre de comparaison, le Dacia Duster coûte 1 000 euros de plus en entrée de gamme, dans sa finition Essential avec une motorisation bicarburation essence + GPL (17 990 euros). Et, dans leur grande majorité, les SUV sont rarement commercialisés en dessous de 20 000 euros.

A ce tarif-là, est-ce que ce baroudeur italien est vraiment bas de gamme ? Pas tant que cela. Sa carrosserie adopte un design tout à fait contemporain et comparable à ses adversaires sur le segment. Quant à son habitacle, le DR Evo 4 assure un bel espace intérieur et n'est pas en reste au niveau des équipements malgré des finitions un peu grossières. Ecran multimédia de 10.3 pouces, sièges baquets gainés de cuir, capteurs de stationnement avant et arrière, caméras à 360 degrés, climatisation automatique…le SUV fait très bien le job ! Reste pour son constructeur transalpin, il est vrai bien loin des prestigieuses marques italiennes que sont Ferrari, Bugatti et Lamborghini, à se faire connaître hors de ses frontières. En France, son principal concessionnaire (depuis 2020) se trouve dans le sud-ouest, du côté de Brive-la-Gaillarde. Pour ne plus être confidentielle et investir le marché français, DR va devoir développer son réseau de distribution. A tout prix...