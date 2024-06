Manifestations contre le RN : ce qui est prévu dans les villes de France ce week-end

Pour lutter contre l'extrême droite aux portes du pouvoir, des milliers de manifestants se rassemblent dans plusieurs villes de France. Quelles sont les prochaines manifestations organisées (date et heure) ? Le récap'.

Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale suite à la victoire de l'extrême droite aux européennes, des milliers de manifestants se sont rassemblés depuis lundi à Paris, Marseille, Toulouse ou encore Bordeaux pour dire leur opposition à la montée du Rassemblement National aux prochaines législatives qui se dérouleront les 30 juin et 7 juillet prochains.

Tous unis contre l'extrême droite, la foule, majoritairement jeune, scandait à Lille "Tout le monde déteste Bardella" ou "Bardella casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi !" à Lyon, et on pouvait lire sur les pancartes à Toulouse "Le Front populaire contre Hitler", "A bas le R-Haine" ou encore "La France Pétain plomb" selon nos confrères du Parisien. Autant de preuves que la jeunesse ne se désintéresse pas de la politique. D'autres manifestations anti-RN sont à venir dans toute la France, que ce soit dans les grandes comme les plus petites villes de France.

Ce week-end, plusieurs syndicats, associations et autres mouvements ont organisé des manifestations pour dire non à l'extrême droite sur la capitale, à deux semaines des élections législatives anticipées. Découvrez le programme ci-dessous, avec les dates et heures des mobilisations.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Paris ?

Samedi 15 juin à 14 heures, place de la République "Contre l'extrême-droite : front populaire !" organisé par l'intersyndicale (CGT, Unsa, CFDT, FSU et Solidaires), des syndicats étudiants (l'Unef et la Fage), et des associations comme la Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme. Le cortège évoluera entre République, Bastille et Nation.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Marseille ?

Samedi 15 juin à 14 heures, sur le Vieux-Port, une manifestation organisée par L'union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône "pour battre Macron, l'extrême droite et toutes les forces réactionnaires"'.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Lyon ?

Vendredi 14 juin à 18h30, place des Terreaux face à l'hôtel de ville, à l'appel des syndicats et organisations politiques locales, avec pour mot d'ordre : "L'extrême droite veut prendre le pouvoir, résistons !"

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Bordeaux ?

Samedi 15 juin à 14 heures, place de la Bourse, à l'appel des syndicats et de la LDH (Ligue des droits de l'Homme).

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Lille ?

Samedi 15 juin à 14h30, Porte de Paris, organisée par la section CGT du Nord, qui souhaite "organiser la contre-attaque" à l'extrême droite, et en présence également du parti trotskiste Lutte ouvrière.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Rennes ?

Samedi 15 juin à 14 heures, place de la Liberté, organisé par les 5 organisations syndicales (CFDT, CGT, Unsa, FSU et Solidaires).

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Brest ?

Samedi 15 juin à 14 heures, place de la Liberté, à l'appel de la CFDT, la CGT, FSU Solidaires, l'Unsa et l'Union pirate.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Nantes ?

Samedi 15 juin à 14 heures, au Miroir d'eau, au pied du château des ducs de Bretagne, à l'appel de l'intersyndicale avec pour mot d'ordre "Démocratie en danger, ensemble contre l'extrême droite".

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Toulouse ?

Samedi 15 juin à 14 heures, place Jean-Jaurès, organisé par l'intersyndicale et rejoint par les partis politiques du Front populaire qui appellent à "faire un front commun" et à "un sursaut démocratique et social de toute urgence".

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Pau ?

Samedi 15 juin à 11 heures, place de Verdun, par l'intersyndicale des Pyrénées-Atlantiques.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Montpellier ?

Vendredi 14 juin à 18h30, place Albert Ier, organisé par l'intersyndicale et une quarantaine d'associations et partis politiques, appelant à une "riposte antifasciste".

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Strasbourg ?

Samedi 15 juin à 13h30, place de la République à Strasbourg-Neustadt. Le cortège manifestera derrière la marche des fiertés, en direction du palais universitaire.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à La Rochelle ?

Samedi 15 juin à 10h30, place de l'hôtel de ville, à l'appel de l'intersyndicale des Pyrénées-Atlantiques.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Nice ?

Samedi 15 juin à 11 heures, place Masséna, organisé par l'intersyndicale.

Quelles sont les prochaines manifestations anti-RN à Angers ?