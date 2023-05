Il brûle la surface des planches de parterre de fleurs - après avoir vu le résultat, vous voudrez essayer aussi

Vous voulez protéger votre parterre de fleurs ? Essayez cette méthode !

Les parterre de fleurs en bois sont très jolis mais le bois qui les compose ne dure jamais bien longtemps. Au printemps, tout est beau mais après un automne et un hiver d'intempéries, le bois prend une couleur assez terne et commence rapidement à pourrir. Mais il existe une méthode permettant de protéger votre parterre de fleurs en bois et de le rendre durable pendant plusieurs années.

Il s'agit d'une technique japonaise ancienne de carbonisation de la surface du bois connue sous le nom de Shou Sugi Ban. Dans le Shou Sugi Ban, le bois est carbonisé, ce qui crée une surface qui le protège de l'humidité, de la moisissure, de la pourriture et même des insectes. Shou Sugi Ban veut dire littéralement "bois de cèdre brûlé". Ce traitement du bois par le feu, datant du 18ème siècle, lui confère une résistance remarquable aux éléments, tout en lui donnant un aspect noir charbonneux à la fois minimaliste et sophistiqué. Nous vous donnons un mode d'emploi détaillé plus bas mais voici l'étape de carbonisation des planches :

Et voici le résultat final d'un parterre de fleurs assemblé par un jardinier à partir de planches brulées. Si vous voulez voir l'ensemble de la fabrication en vidéo, vous pouvez cliquer ici pour aller sur Youtube. Sinon continuez à lire cet article après la photo, nous vous expliquons comment le faire vous-mêmes, c'est extrêmement simple.

Comment faire du Shou Sugi Ban soi-même?

Étape 1 : Sélection du bois : La première étape de la méthode Shou Sugi Ban est de choisir le bon bois. Traditionnellement, le cèdre japonais, ou "sugi", est utilisé, mais d'autres essences de bois peuvent également convenir, comme le pin, le chêne ou le mélèze.

Étape 2 : Préparation du bois : Le bois doit être propre et sec. Les planches doivent être de même épaisseur et il est recommandé d'avoir des planches de 2 à 3 cm d'épaisseur pour une meilleure durabilité.

Étape 3 : La carbonisation : Le bois doit être carbonisé à l'aide d'un chalumeau. Il est important de le faire de manière uniforme sur toute la surface, jusqu'à ce qu'elle soit noire et que la texture du grain du bois ressorte clairement. Soyez extrêmement prudent lors de cette étape, car vous travaillez avec du feu.

Étape 4 : Le brossage : Une fois le bois refroidi, il est brossé pour enlever la couche de charbon et révéler le grain du bois. Cela peut être fait avec une brosse métallique à poils durs.

Étape 5 : Le rinçage : Le bois est ensuite rincé à l'eau pour enlever toute la poussière de charbon restante.

Étape 6 : L'huilage : Pour finir, le bois est huilé. L'huile naturelle, comme l'huile de lin, est généralement utilisée. Cette étape permet de protéger le bois et d'améliorer sa longévité.