Pourquoi toutes les planètes sont-elles rondes ?

Alors que toutes les formes existent dans l'Univers, les grands corps célestes qui nous entourent présentent tous une forme sphérique. Pourquoi les étoiles ainsi que les planètes sont-elles toutes rondes ?

La Terre, le Soleil, la Lune, les différentes planètes du système solaire ainsi que les exoplanètes... Tous ces astres ont le point commun de présenter la même forme : une sphère. Pourrait-on imaginer une planète cubique ou pyramidale ? Pourquoi aucune planète d'une forme plus originale n'a été découverte ? Pour résoudre cette énigme, il faut faire appel à la physique. Le secret de ce phénomène réside tout simplement dans la masse de l'astre et les différentes forces qu'il subit.

Les planètes, les étoiles et les grands corps célestes d'une manière générale sont soumis à deux forces distinctes. D'une part, le mouvement de rotation de l'objet génère une force centrifuge qui pousse la matière constituant la planète ou l'étoile vers l'extérieur. D'autre part, la force de gravité de l'astre attire la matière vers son centre. Ainsi, le point d'équilibre entre ces forces donne leur forme sphérique aux planètes et aux étoiles. Ce sont donc ces deux forces contradictoires qui déterminent la forme de l'astre et expliquent pourquoi certains objets célestes sont sphériques. L'équilibre qui leur confère cette forme ronde est appelé "équilibre hydrostatique" et constitue d'ailleurs une des conditions qui permette à un astre d'entrer dans le groupe privé des planètes.

Vous remarquerez peut-être que les comètes et les astéroïdes présentent rarement cette apparence ronde caractéristique. Ces objets sont en effet trop peu massifs pour que leur gravité les rende sphériques. C'est pourquoi on observe des astéroïdes aux formes bien plus originales.

Bien que l'on estime grossièrement que la Terre et les autres grands astres sont ronds, rares sont les corps dont la forme est parfaitement sphérique. La Terre, comme de nombreuses planètes, est aplatie au niveau de ses pôles. Cette déformation est due à la force centrifuge de la planète qui pousse la matière vers l'extérieur. C'est pourquoi les planètes sont globalement plus larges au niveau de l'équateur. Plus la planète tourne vite et plus ce phénomène est marqué. Ainsi, des planètes qui tournent vite sur elles-mêmes comme Saturne ou Jupiter sont plus aplaties que la Terre. À l'inverse, Mercure ou Vénus, dont la vitesse de rotation est bien plus faible, présentent une déformation bien plus faible.