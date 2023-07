Ces aliments contiennent de l'alcool et les fabricants se gardent bien de vous le dire

Certains produits alimentaires de la vie de tous les jours contiennent de l'alcool, lié au procédé de fabrication ou à des réactions chimiques.

Si l'on est désormais habitué à scruter les étiquettes de nos produits préférés, le mystère demeure sur certains ingrédients cachés dans nos aliments et boissons. Saviez-vous que certains d'entre eux contiennent de l'alcool ? Non, on ne parle pas là du rayon spiritueux, vins et bières de votre supermarché favori mais bien de tout autres produits !

Interrogé par la publication flamande HLN, Eric De Maerteleire, spécialiste de l'alimentation avertit : "ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'alcool peut aussi très souvent se produire naturellement. Cela peut vraiment être dans des aliments qui, à première vue, semblent purement naturels et sans alcool." Parmi eux, figurent des produits courants... comme le pain, utilisé par exemple pour confectionner des sandwichs industriels.

"L'alcool est parfois pulvérisé sur les sandwichs à faible dose. Par exemple, le fabricant souhaite empêcher la croissance des moisissures et les levures. Il est donc possible que vous sentiez une légère odeur d'alcool à l'ouverture de l'emballage", assure l'expert. Cela ne représente rien de significatif en quantité mais l'info est étonnante ! Et elle ne figure logiquement pas sur l'étiquette...

Ce peut être aussi le cas de votre baguette ou de votre pain aux céréales. "Les boulangers utilisent de toute façon la levure de boulanger pour cuire le pain et donner au pain une structure aérée. L'alcool est libéré spontanément pendant la fermentation. Si vous sentez une odeur de pain qui lève, vous pouvez également percevoir une odeur d'alcool. Je dois ajouter que les quantités d'alcool sont assez faibles de nos jours en raison de l'amélioration des processus de cuisson. Il n'y a que dans le pain au levain qu'il peut y avoir un peu plus d'alcool (0,4 à 1 pour cent), car cela se fait par fermentation spontanée", poursuit cet expert.

Jus de fruits mais aussi bananes contiennent de l'alcool

Et ce n'est pas tout, les jus de fruits peuvent aussi contenir de faibles proportions d'alcool. "Les jus de fruits sont très sensibles à la fermentation. Cela signifie que les sucres peuvent facilement être convertis en éthanol ou en alcool, entre autres. De plus, cette fermentation peut se produire à la fois pendant et après le processus de production. Si vous laissez longtemps une bouteille de jus de fruit dans votre cuisine, de l'alcool peut se former", note l'expert. C'est ce qui explique là aussi l'absence de mention sur l'étiquette. Parmi les jus de fruits, le jus de raisin est particulièrement concerné avec une plage de 0,29 à 0,86 gramme par litre, contre 0,06 et 0,66 gramme par litre pour le jus de pomme.

Encore plus étonnant, certains fruits contiennent naturellement de l'alcool, produit notamment lorsqu'ils arrivent à maturation. C'est le cas de la banane et, là encore, c'est dû au processus de fermentation. "Si vous laissez une banane dans votre bol de fruits assez longtemps, non seulement elle aura des taches, mais elle contiendra également de plus en plus d'alcool. Une banane très mûre contient environ 0,4 % d'alcool. Cela s'applique également à d'autres fruits mûrs comme les mangues." Pas grand monde ne le sait mais difficile de reprocher aux supermarchés de ne pas l'afficher sur la peau de leurs fruits vendus en vrac !

Une chose est sûre, ces quantités ne sont pas suffisantes pour être "pompette" ou échouer au contrôle alcootest, ironise l'expert. Dans le cas de la banane, les quantités produites sont si faibles qu'il faudrait avaler pas moins de 25 bananes très mûres pour approcher le seuil fatidique de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang ! Idem pour le pain cité plus haut ou pour le jus de fruit. L'expert cité par HLN glisse les quantités contenues. Il faudrait ainsi boire plus de 700 verres de ces jus de fruits pour atteindre la même quantité d'alcool que dans un verre de vin ou une pinte de bière...