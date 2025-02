Quelques gouttes de ce produit bon marché suffisent pour éliminer les traces blanches de vos plaques de cuisson

Avec cette astuce, vous n'aurez plus de mal à faire disparaître les traces blanches sur vos plaques de cuisson.

Les plaques de cuisson, qu'elles soient en vitrocéramique ou à induction peuvent devenir rapidement un casse-tête lorsqu'il s'agit de les nettoyer. Les fameuses traces blanches laissées après la cuisson semblent parfois impossibles à faire disparaître, surtout si vous ne les éliminez pas de suite.

Ces traces tenaces proviennent souvent de résidus de calcaire et d'éclaboussures d'eau ou de liquide qui ont séché sur la surface. En séchant, les minéraux présents dans l'eau, comme le calcaire, laissent des dépôts visibles. Parfois, ce sont également des restes de graisses ou des résidus de produits nettoyants qui, mal rincés, laissent ces marques disgracieuses. Les plaques en verre ou en céramique, en particulier, ont tendance à révéler plus facilement ces traces en raison de leur finition brillante.

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'investir dans des nettoyants coûteux et spécialisés pour s'en débarrasser. La meilleure façon d'éviter les traces blanches sur les plaques de cuisson est bien sûr la prévention. Quand vous cuisinez, adoptez le réflexe de surveiller la cuisson de vos plats pour éviter tout débordement, et nettoyez votre plaque après chaque utilisation. Mais si malgré tous vos efforts des traces blanches apparaissent, il existe une solution simple, un produit du quotidien que vous possédez sûrement déjà chez vous. Et seulement quelques gouttes suffisent pour retrouver une plaque impeccable !

© 123RF - Vershinin

Votre allié contre ces traces rebelles ? Le vinaigre blanc tout simplement. Il est reconnu pour ses propriétés détartrantes et dégraissantes. Grâce à son acidité, il dissout les dépôts de calcaire et élimine les résidus de graisse en un clin d'œil, sans abîmer la surface de vos plaques.

Voici comment bien l'utiliser pour nettoyer vos plaques de cuisson sans effort. Diluez du vinaigre blanc dans un peu d'eau chaude (environ une part de vinaigre pour deux parts d'eau). Si vos plaques sont particulièrement sales, vous pouvez l'utiliser pur. Imbibez un chiffon doux ou une éponge non abrasive avec le mélange et passez-le sur les traces blanches. Pour les zones les plus incrustées, laissez agir quelques minutes.

Frottez ensuite délicatement en effectuant des mouvements circulaires pour éviter de rayer la surface. Essuyez avec un chiffon propre légèrement humide, puis séchez avec un chiffon microfibre pour un fini impeccable et sans traces.

Cette astuce fonctionne vraiment si vous associez le vinaigre blanc avec de l'eau chaude, ou si vous faites chauffer le vinaigre blanc sur les plaques. La chaleur va aider à désincruster le calcaire et les saletés.

Attention à bien utiliser le côté non abrasif de votre éponge, et à éviter les produits agressifs ou les outils inadaptés pour frotter vos plaques afin d'éviter de rayer et marquer la surface.