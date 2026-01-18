Voici pourquoi certains mettent des écorces d'orange dans le jardin : une astuce peu connue mais très utile

Certains jardiniers dispersent des écorces d'agrume : cela peut résoudre un problème fréquent au jardin.

Si vous apercevez des écorces d'agrumes dans un jardin, ce ne sont pas des déchets qui traînent par terre. Elles ont une toute autre utilité, que tous ceux qui ont un jardin devraient connaître. Cette astuce encore méconnue est vraiment très utile et facile à mettre en œuvre pour lutter contre cette petite bête qui fait des ravages dans le jardin toute l'année.

Il est temps de commencer à songer à votre jardin printanier. Avant de préparer à accueillir les premières fleurs, konquilles, cyclamen, crocus, perce-neige, pensées, camelia, mimosa ou encore primevère, mieux vaut protéger sa terre et son jardin. Mais attention, cet animal pourrait détruire en un rien de temps votre travail.

Bien que cet animal soit apprécié par beaucoup, il n'est pas toujours le bienvenu dans les jardins, surtout à la fin de l'hiver quand les premières fleurs arrivent. Il peut déterrer les bulbes, creuser la terre, abîmer les fleurs et le potager ou encore utiliser vos parterres comme toilettes. Les dégâts peuvent être nombreux !

© Eleanor Richards - stock.adobe.com

Cet animal, c'est le chat, qu'il s'agisse de votre propre félin ou de ceux du voisinage. Et si on l'aime à la maison, on l'aime moins dans le jardin car il a tendance à explorer chaque recoin en y laissant quelques traces indésirables. Vous avez peut-être essayé toutes sortes de méthodes pour faire fuir les chats et les chatons de votre pelouse et de vos parterres de fleurs, mais rien y fait, ils reviennent toujours. Bonne nouvelle, nous avons une astuce peu connue qui pourrait vous plaire pour les dissuader d'envahir vos espaces extérieurs.

Il vous suffit tout simplement d'utiliser ce qui se trouve déjà dans votre cuisine : des écorces d'agrumes. Les chats possèdent un odorat très développé, et certaines odeurs leur sont particulièrement désagréables. Parmi elles, celle des agrumes – oranges, citrons, pamplemousses – figure en tête de liste. L'odeur puissante et acide des écorces incommode les chats, les incitant à éviter les zones où elles sont disposées.

Voici deux méthodes faciles. L'une des solutions les plus simples consiste à répartir des morceaux d'écorces d'orange et de citron aux endroits stratégiques : autour des parterres de fleurs, près des plantations sensibles, sur les zones où les chats ont l'habitude de faire leurs besoins. Renouvelez les écorces toutes les semaines pour maintenir l'efficacité du répulsif.

La deuxième astuce consiste à fabriquer un spray répulsif aux agrumes. Faites bouillir des écorces d'orange dans un litre d'eau pendant une quinzaine de minutes. Laissez refroidir, filtrez le liquide et versez le mélange dans un vaporisateur. Aspergez les zones à protéger. Ce répulsif peut être appliqué sur le sol, les pots de fleurs ou même les meubles de jardin pour éviter que les chats ne les grattent.

L'autre avantage de l'écorce d'orange est qu'elle pourrit dans le parterre de fleurs et enrichit le sol, ce qui non seulement dissuader les chats, mais aide également les plantes et les fleurs du jardin.