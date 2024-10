Rester au chaud cet automne sans allumer le chauffage c'est possible - voici les 5 astuces simples

Voici les meilleurs conseils pour éviter d'allumer le chauffage cet automne et faire des économies.

Les températures commencent vraiment à baisser, et l'envie d'allumer le chauffage devient tentante. Le problème : le chauffage occupe une place importante sur votre facture d'électricité en automne et en hiver. Alors si vous voulez faire attention à votre portefeuille, c'est le moment de réfléchir à des alternatives pour rester au chaud cet automne sans recourir immédiatement au chauffage.

Il existe plusieurs petites astuces que l'on va vous partager pour réduire votre facture d'électricité. Même en automne, le soleil peut être une source précieuse de chaleur. Durant la journée, ouvrez les rideaux et laissez entrer un maximum de lumière naturelle pour réchauffer votre intérieur. Le soir venu, refermez-les pour maintenir cette chaleur accumulée. Un conseil, optez pour des rideaux épais, ils bloquent l'air froid et conservent la chaleur à l'intérieur.

Un bon positionnement des meubles peut également faire la différence : éloignez-les des murs extérieurs pour éviter qu'ils ne deviennent des surfaces froides.

Pensez aussi à inspecter votre maison ou appartement pour détecter d'éventuels courants d'air (sous les portes, par les fenêtres...). Ainsi, vous pourrez trouver des solutions pour essayer d'empêcher au froid d'entrer et à la chaleur de s'échapper. Par exemple, vous pouvez installer des bas de porte isolants, un rideau isolant devant votre porte d'entrée, refaire les joints de vos fenêtres, etc.

© gianni - stock.adobe.com

Si vous ressentez une baisse de température, l'un des moyens les plus rapides de vous réchauffer est de bouger ! Quelques étirements, une séance de yoga ou même quelques pas dans la maison suffisent à relancer la circulation sanguine et à vous réchauffer naturellement. De plus, une activité physique régulière aide à mieux tolérer les baisses de température, car le corps s'adapte plus facilement aux changements climatiques.

S'habiller chaudement et en plusieurs couches peut sembler un conseil évident, mais c'est un excellent moyen de se réchauffer rapidement sans avoir à allumer le chauffage. Mettre plusieurs couches à cette période de l'année, tient chaud, mais les couches retiennent également la chaleur entre elles. Pensez également à créer une ambiance cocooning chez vous pour affronter les journées fraîches. Tapis épais, couvertures en laine ou en polaire, et coussins moelleux peuvent créer une barrière thermique naturelle. En vous emmitouflant dans des plaids ou en utilisant des chaussons en laine, vous maximiserez votre confort sans même penser au chauffage.