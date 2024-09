Voici pourquoi il faut mettre du gros sel dans les toilettes tous les soirs

Cette méthode pour l'entretien des WC gagne du terrain. Les résultats sont épatants !

Nettoyer ses toilettes n'est jamais un plaisir ! Il existe de nombreuses techniques pour les entretenir : avec du vinaigre blanc, de l'acide citrique, du citron, du bicarbonate de soude... Une nouvelle méthode fait parler d'elle. Il s'agit d'utiliser du gros sel, et vous allez vite comprendre pourquoi ! La promesse ? Laisser les toilettes sans mauvaises odeurs, éliminer le calcaire, détruire les germes et bactéries et même aider à les déboucher.

Le gros sel est utilisé depuis des siècles pour ses nombreuses vertus, aussi bien dans la cuisine que pour des usages ménagers , ou encore spirituels. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'habitude de verser du gros sel dans les toilettes chaque soir, il est temps de découvrir pourquoi cette pratique gagne en popularité.

Il existe plusieurs recettes avec du gros sel pour l'entretien de vos toilettes. Certains experts en nettoyage recommandent uniquement de verser du gros sel chaque soir dans le fond de la cuvette et de tirer la chasse d'eau le matin. Pour plus d'efficacité, vous pouvez tester cette recette miracle :

Mélangez dans un bol 50 grammes de bicarbonate de soude, 250 grammes de sel et 25 gouttes d'huile de votre choix (il peut s'agir de lavande, d'agrumes ou de menthe). Répartissez le mélange dans la cuvette des toilettes, de préférence la nuit pour laisser le temps aux ingrédients d'agir. Le lendemain matin, versez de l'eau bouillante dans les toilettes et tirer la chasse d'eau.

© 123RF - joannawnuk

Le gros sel a des propriétés abrasives qui en font un excellent agent de nettoyage. Il va vous aidez à éliminer les dépôts de calcaire, les résidus de savon, ainsi que les accumulations de graisse et de saletés qui peuvent obstruer vos canalisations. Contrairement à certains produits chimiques de nettoyage, le sel est naturel et non corrosif, ce qui permet de nettoyer efficacement sans endommager les tuyaux ni polluer l'environnement.

Le gros sel peut également neutraliser les mauvaises odeurs dans les toilettes. Grâce à sa capacité à absorber l'humidité et les impuretés, il aide à maintenir une atmosphère fraîche et propre dans votre salle de bains. C'est aussi un répulsif naturel contre les nuisibles. Les toilettes et les canalisations humides peuvent parfois attirer des nuisibles comme les insectes ou les petits rongeurs. Le sel, en raison de sa composition minérale, est un répulsif naturel contre certains insectes comme les fourmis et les cafards.