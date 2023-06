Cette plante qui fleurit en ce moment est en réalité invasive et fait perdre de la valeur aux maisons en quelques années

Si vous avez cette plante dans votre jardin, méfiance. Elle se répand très rapidement grâce à ses milliers de graines et s'installe dans les bâtiments. En quelques années, ses racines ont détruit une toiture ou même un mur.

Le Buddleia davidii - ou 'arbre à papillons' - a été largement planté dans les jardins des particuliers après avoir été introduit de Chine car il est idéal pour attirer les insectes. Il a été vendu dans de nombreuses jardineries. Mais le Buddleia est une espèce invasive en raison de sa capacité à se propager par graines, ces dernières pouvant germer dans des endroits difficiles et dans des conditions inhospitalières. C'est cette capacité à germer facilement qui fait qu'on voit souvent du buddleia pousser sur les côtés des bâtiments et autres structures.

Neuf fois sur dix, si vous levez les yeux vers un bâtiment et voyez une plante poussant à partir de la maçonnerie ou de la cheminée, c'est du buddleia. Mais cela ne s'arrête pas là, une fois établi dans un mur ou un toit de bâtiment, la plante envoie des racines fibreuses et peut causer des dommages significatifs aux bâtiments au fur et à mesure de sa croissance.

Le Buddleia est incroyablement prolifique pour produire ses propres graines - on estime qu'une seule fleur de buddleia peut produire plus de 40 000 graines. Conséquence : les demandes d'élimination du buddleia augmentent d'année en année, avec de plus en plus de propriétaires inquiets du développement de cette plante.

"Nous avons vu des bâtiments déchirés à cause du Buddleia, et les arches ferroviaires deviennent fréquemment les victimes du buddleia. Le plus souvent, l'éradication entraînera une démolition et une reconstruction étendues des murs et des toits endommagés par la plante" précisent des spécialistes en éradication.

En effet, les racines du Buddleia pénètrent profondément dans les structures, ce qui les rend difficiles à éliminer. Les applications d'herbicides peuvent paraître le plus simple, mais ne fonctionnent pas aussi bien sur les plantes plus âgées et ne sont susceptibles d'être complètement efficaces que si un traitement est mené sur plusieurs années.

Le Buddleia a été planté ces dernières années car il est attrayant pour les insectes et est souvent recommandé pour encourager la faune dans les jardins. Si vous en avez chez vous, une façon simple d'empêcher le buddleia de se propager est de couper les fleurs avant qu'elles ne produisent des graines. Idéalement, faites sécher les coupes rapidement et compostez-les dans un sac scellé. Le Buddleia peut être taillé chaque année et cela limitera la taille de la plante et le nombre de fleurs.