Selon ce jardinier, cette plante très appréciée peut vite devenir incontrôlable et envahir tout votre extérieur

Un jardinier prévient, cette plante très appréciée peut vite se révéler invasive dans votre jardin. Heureusement, il partage son astuce pour éviter de commettre cette erreur.

C'est une plante aromatique très appréciée tant des jardiniers que des cuisiniers et barmaids. Elle peut toutefois devenir l'ennmi juré du jardinier, même quand elle parfume de son odeur délicate son extérieur. Plutôt que de la supprimer totalement de votre jardin et ne pas profiter de cette herbe aromatique dans vos recettes, il existe une astuce toute simple qui circule sur Tiktok et visant à éviter la prolifération de... la menthe sauvage !

Le jardinier Homespiff du compte lbhomespiff a publié une vidéo sur son compte TiktTok qui explique comment contenir la menthe avec seulement une pelle et un seau ou un pot. Deux méthodes sont expliquées en fonction du cas de figure dans lequel vous vous trouvez.

Comment faire pour éviter que la menthe n'envahisse tout votre jardin ?

Le premier cas est simple : vous venez d'acheter un plan de menthe et vous voulez le planter dans le jardin. Il vous suffit alors de d'abord de planter le pieds de menthe dans un pot ou un seau d'au moins 7 litres, puis d'enterrer le seau à l'emplacement choisi. Les parois du pot vont contenir le développement de la menthe. Si vous utilisez un seau, pensez à le trouer dans le fond.

Dans le deuxième cas de figure, votre menthe est déjà plantée dans votre jardin et elle a commencé à se répandre un peu partout. Pas d'inquiétude, la solution est toute aussi simple. A l'aide d'une pelle, déterrez le pied de menthe, puis creusez un trou assez grand pour que le seau ou le pot puisse y rentrer et placez-le dedans, puis recouvrez-le de terre. Le jardinier ajoute ensuite qui faut "enlever toutes les pousses de menthe qui ne sont pas dans le seau" et "qu'en un rien de temps, tout devrait être contenu".

D'autres utilisateurs ont également partagé leurs astuces en commentaires sous la vidéo. Un premier explique qu'il met "un tissu en filet anti mauvaises herbes au fond pour empêcher les racines de pousser vers le bas et vers l'extérieur". Un autre explique qu'il utilise la méthode du seau pour l'origan qui peut lui aussi devenir envahissant.