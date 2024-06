Sujet de maths au bac 2024 : tous les sujets et corrigés

BAC 2024. La seconde session de l'épreuve de mathématiques est à découvrir sur cette page. Il s'agit de l'épreuve de spécialité qui regroupe le plus d'élèves cette année. Pas de piège à attendre, le sujet du bac reprend les enseignements de l'année.

En direct

18:00 - Tous les élèves ont terminé l'épreuve de maths À 18h, tous les élèves en ont fini avec la très redoutée épreuve de mathématiques. Certains d'entre eux n'ont plus d'épreuves de spécialité à passer mais pour les autres rendez-vous demain. Le corrigé de l'épreuve sera bientôt disponible sur cette page, les élèves pourront voir s'ils ont bien compris le sujet ou s'ils sont passés à côté de leur épreuve. 16:51 - Quels sont les thèmes de l'épreuve de maths Algèbre, géométrie, analyse, probabilités, algorithmes et programmation sont au programme de cette épreuve de maths, qui mélangent les notions de première et de terminale. Dans la forme l'épreuve est sensiblement la même, quatre exercices dont un questionnaire à choix multiples mais qu'en ont pensé les élèves ? 16:00 - Le sujet de maths vient de tomber ! On sait maintenant sur quoi planchent les élèves depuis 2 heures. Ils sont arrivés à la moitié de l'épreuve et s'ils s'en sortent bien, ils devraient au moins avoir répondu à la moitié des exercices. Les sujets sont disponibles sur cette page grâce à notre partenaire Studyrama. 15:35 - 4 exercices au programme de l'épreuve de maths L'épreuve de maths est particulièrement intense pour les élèves, mais ils y sont préparés. Ils ont 4 heures pour plancher sur quatre exercices indépendants qui peuvent porter sur tout le programme de l'enseignement de spécialité mathématique. Chaque année, les exercices varient, certaines années un QCM est donné aux candidats et d'autres années non. Il faut donc être très organisé pour pouvoir finir tous les exercices dans le temps imparti. Il est recommandé de ne pas consacrer plus de cinquante minutes à un exercice, pour avoir le temps de se relire et de corriger d'éventuelles erreurs. 14:35 - Quand tombe le sujet de maths ? D'ordinaire, les sujets sur lesquels planchent les élèves tombent au plus tôt une heure quinze après le début de l'épreuve notamment pour que les candidats arrivés en retard, au plus tard une heure après le début de l'épreuve, n'aient pas accès aux sujets avant d'entrer dans la salle. Il va donc falloir patienter encore quelques minutes avant de découvrir le sujet de l'épreuve de maths. Dès qu'il sera disponible, il sera possible de le visionner sur cette page grâce à notre partenaire Studyrama. 14:00 - L'épreuve de maths a commencé Pour la seconde moitié des candidats inscrits à l'enseignement de spécialité mathématiques, l'épreuve du bac vient tout juste de commencer. À partir de maintenant, ils ont 4 heures pour découvrir le sujet, lire attentivement les énoncés et les documents et plancher sur les différents exercices, présentés sous forme de QCM, de problèmes ou pourquoi pas de démonstrations. 13:00 - Une épreuve difficile attend les élèves Après l'épreuve d'hier, beaucoup d'élèves se sont plaints, notamment sur les réseaux sociaux, de la difficulté du sujet. L'épreuve de maths est une épreuve très technique, qui demande de connaître son sujet sur le bout des doigts mais rien n'est fait pour que les candidats se sentent piégés. Le sujet n'est composé qu'à partir des thèmes vus pendant l'année, il faut donc travailler tout au long de l'année pour maximiser ses chances le jour de l'examen. À voir si le sujet de cette deuxième journée d'épreuve de spécialité est aussi difficile pour les élèves que celui de la veille. 12:00 - Qu'est ce qui attend les candidats Si le format de l'épreuve ne change pas entre hier et aujourd'hui, le sujet sera vraisemblablement complètement différent. Il ne faut donc pas tout miser sur les thèmes du sujet de la veille au risque de passer à côté de l'épreuve. Les suites, les probabilités et les fonctions constituaient le sujet du mercredi 19 juin, les primitives et la convexité pourraient très bien se retrouver dans celui de ce jeudi 20 juin. 11:00 - Des candidats passent le bac de maths aujourd'hui Bienvenue dans ce fil d'actualité destiné à vous informer sur le sujet de mathématiques du bac 2024. 44% des élèves de terminale ont choisi la spécialité maths pour le bac, la première moitié d'entre eux a passé cette épreuve le 19 juin et pour la seconde moitié, c'est cet après-midi qu'elle a lieu. Suivez ici la mise en ligne des sujets, ainsi que nos commentaires et éléments de correction.

En savoir plus

Quels sont les sujets qui étaient jugés probables cette année ?

Certains sujets tombent régulièrement au bac de spé maths, c'est le cas de la "géométrie dans l'espace", des "suites", des "fonctions exponentielles, fonctions logarithme népérien", du "calcul intégral", des "probabilités : succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli" et du chapitre "continuité et théorème des valeurs intermédiaires". Ce sont donc des thèmes qu'il ne faudra pas mettre de côté, bien au contraire.

À l'inverse, il y a des thèmes moins probables, c'est le cas des "probabilités : sommes de variables aléatoires" et des "probabilités : concentration, loi des grands nombres", mais également des "primitives", de la "convexité", et des chapitres "composée de deux fonctions", "combinatoire et dénombrement" et géométrie dans l'espace : projeté orthogonal d'un point dur une droite, sur un plan". Toutefois, si ces chapitres tombent plus rarement cela signifie qu'ils tombent parfois, il n'est pas à exclure que certains d'entre eux composent les sujets de l'épreuve de spé maths 2024. Il ne faut pas non plus les négliger.

A quelle date les résultats de l'épreuve de mathématiques 2024 seront-ils publiés ?

Une fois l'épreuve de spécialité mathématique terminée, les candidats entrent dans la période d'attente jusqu'à la publication des résultats du bac prévue le 8 juillet 2024.