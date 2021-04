Ouverture des magasins de bricolage et décoration : Leroy Merlin, Ikea... Quelles enseignes sont ouvertes ?

Vous hésitez à vous rendre dans un magasin de bricolage, de déco ou une jardinerie pendant les 4 semaines de confinement du mois d'avril 2021 ? Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans la liste des magasins essentiels ouverts ou non essentiels fermés. On vous dit tout.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mercredi 31 mars un troisième confinement et de nouvelles restrictions pour une durée de quatre semaines dans toute la France, vous vous posez la question de savoir si vous allez pouvoir continuer à vous rendre dans certains magasins de bricolage ou décoration comme Leroy Merlin, Castorama ou Ikea pour acheter de quoi bricoler à la maison ou dans le jardin ? Sont-ils considérés comme essentiels ? Restent-ils ouverts ou vont-ils fermer à partir de samedi 3 avril 2021 ? Quels magasins proposent des systèmes de click and collect ? On vous éclaire sur les règles et les ouvertures des enseignes de bricolage, décoration, jardineries ou encore les magasins de tissu.

Ce mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé l'extension des restrictions et des mesures déjà en vigueur dans 19 départements, dont la fermeture des commerces non essentiels, pour quatre semaines, sur tout le territoire français. Quid des magasins de bricolage, peuvent-ils continuer d'ouvrir leurs porte à partir du samedi 3 avril ? La réponse est oui, s'ils n'avaient pas été fermés suite aux précédentes restrictions liées à la taille du magasin. Seules les enseignes de bricolage de moins de 10 000 m² peuvent rester ouvertes pendant ce troisième confinement dans toute la France.

Une autre question qui revient souvent : peut-on aller dans un magasin de bricolage situé à plus de 10km de notre domicile ? La réponse est oui. Vous pouvez vous rendre dans un magasin dit essentiel dans la limite de votre département, et les 10 km peuvent être dépassés. Si vous résidez aux frontières d'un département, vous pouvez même sortir de votre département, dans la limite de 30km. Il vous suffit simplement de cocher le motif 2 " achats " sur votre attestation de sortie.

D'autre part, ces magasins de bricolage ouverts doivent respecter un protocole sanitaire strict, et seuls les rayons de bricolage sont ouverts au public. Vous ne pourrez donc pas acheter directement en magasin des objets de déco, un cadre ou un luminaire pour aménager votre logement. Distanciation, gel hydro alcoolique, nettoyage régulier des parties communes, jauge limitée et paiement sans contact privilégié sont devenues les nouvelles normes à respecter dans ces enseignes.

Voici une liste des principales enseignes de bricolage encore ouvertes :

Leroy Merlin : sur le site de l'ensegine, vous pouvez retrouver la liste des magasins encore ouverts en fonction de leur taille. Vous pouvez également utiliser leur service de retrait 2h ou de livraison si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre directement en magasin.

Contrairement aux magasins de bricolage, les enseignes de décoration sont considérées comme non essentielles et doivent fermer leurs portes pour ce troisième confinement dès samedi 3 avril (ou ont déjà fermé dans les 19 départements déjà confinés). Certaines enseignes se sont organisées pour proposer des services de click & collect à l'extérieur de leur magasin, et assurent toujours leurs livraisons. Voici les informations essentielles à retenir pour vos magasins de décoration préférés.

IKEA : tous les magasins Ikea de l'hexagone sont désormais fermés, mis à part les espaces éphémères "Mon point de services IKEA" mis en place par l'enseigne dans certaines villes comme Avignon, Bordeaux, Dijon, Metz, Montpellier, Toulon, Reims et Rennes. Ces lieux continuent de vous accueillir dans le respect des gestes barrières, et selon les conditions indiquées sur la page de votre magasin sur le site Ikea. Les commandes en ligne sont toujours assurées avec la livraison à domicile partout en France, et Ikea propose un service de click and collect sans contact (gratuite à partir de 100 euros d'achat et 5 euros pour les montant inférieurs). L'enseigne vous propose toujours son aide à distance pour la conception de tous vos projets d'aménagement intérieur. Notez également que le délai de retour a été exceptionnellement rallongé.

: tous les magasins Ikea de l'hexagone sont désormais fermés, mis à part les espaces éphémères "Mon point de services IKEA" mis en place par l'enseigne dans certaines villes comme Avignon, Bordeaux, Dijon, Metz, Montpellier, Toulon, Reims et Rennes. Ces lieux continuent de vous accueillir dans le respect des gestes barrières, et selon les conditions indiquées sur la page de votre magasin sur le site Ikea. Les commandes en ligne sont toujours assurées avec la livraison à domicile partout en France, et Ikea propose un service de click and collect sans contact (gratuite à partir de 100 euros d'achat et 5 euros pour les montant inférieurs). L'enseigne vous propose toujours son aide à distance pour la conception de tous vos projets d'aménagement intérieur. Notez également que le délai de retour a été exceptionnellement rallongé. Alinea : les magasins de l'enseigne doivent fermer leurs portes, mais la livraison à domicile pour les commandes en ligne reste toujours disponible. Plus d'information sur Alinea.com.

: les magasins de l'enseigne doivent fermer leurs portes, mais la livraison à domicile pour les commandes en ligne reste toujours disponible. Plus d'information sur Alinea.com. BUT : les magasins doivent aussi fermer leurs portes car ils sont considérés comme non essentiels. Les commandes en ligne sont toujours possible avec la livraison à domicile, ou le retrait des achats sans contact au dépôt de votre magasin le plus proche grâce au service click and collect 2h. Toutes les informations sur le site.

: les magasins doivent aussi fermer leurs portes car ils sont considérés comme non essentiels. Les commandes en ligne sont toujours possible avec la livraison à domicile, ou le retrait des achats sans contact au dépôt de votre magasin le plus proche grâce au service click and collect 2h. Toutes les informations sur le site. Habitat : les magasins sont fermés pendant le confinement. Les commandes en ligne avec la livraison dans la pièce de destination et le montage restent possibles, avec le respect des règles sanitaires. RDV sur Habitat.fr pour faire votre shopping.

: les magasins sont fermés pendant le confinement. Les commandes en ligne avec la livraison dans la pièce de destination et le montage restent possibles, avec le respect des règles sanitaires. RDV sur Habitat.fr pour faire votre shopping. GiFi : les magasins sont également fermés, mais l'enseigne a mis en place un service de click and collect. Les commandes en ligne avec livraison continuent partout en France.

Les rayons de bricolage restent ouverts car ils ont été classés dans les commerces essentiels, mais vous ne pourrez plus accéder aux rayons de déco des grandes surfaces qui sont eux considérés comme non essentiels. Ces rayons doivent fermer alors que les supermarchés restent ouverts afin de ne pas pénaliser les enseignes de décoration qui doivent de leur côté fermer leur portes.

Vous êtes passionné de jardin et de fleurs ? Vous vous posez certainement la question de savoir vous allez pouvoir jardiner ce printemps et si votre jardinerie reste ouverte pendant ce troisième confinement. Bonne nouvelle, la réponse est oui ! Comme pour les magasins de bricolage, les enseignes de jardinerie sont considérées comme des commerces essentiels. Vous pouvez donc sans problème vous rendre chez Jardiland, Truffaut, Botanic, Gamme Vert, etc. Vérifiez quand même les horaires d'ouverture de votre magasin le plus proche qui ont pu être adaptées avec le couvre-feu. Les fleuristes peuvent également restés ouverts pendant ce nouveau confinement. Alors n'hésitez pas à mettre un peu de couleur dans votre maison ou appartement avec de jolies fleurs.

Si les magasins de tissu peuvent paraître non essentiels, mais il faut savoir qu'ils sont autorisés à rester ouverts. Une décision qui peut paraître étrange pour certains alors que les enseignes de vêtements ou de déco sont fermées. Si les "commerces de détail de textiles en magasin spécialisé" peuvent poursuivre leur activité à condition de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières, c'est car ils permettent l'approvisionnement en tissu pour la production de masque maison pour se protéger du virus. Par exemple, les magasins Mondial Tissus sont accessibles au public, dont le tout dernier qui vient d'ouvrir ses portes en plein centre de Paris.