Catalogue Lidl : les promos de la semaine jusqu'au 20 septembre

CATALOGUE LIDL. La rentrée semble déjà loin mais le budget courses des ménages reste serré en ces temps d'inflation. Quels sont les bons plans chez Lidl, l'une des enseignes préférées des Français ? On fait le point sur les dernières promos et sur le catalogue Lidl du moment.

[Mis à jour le 12 septembre 2022 à 10h45] Après la rentrée, c'est la chasse aux bons plans dans de nombreux ménages, surtout en cette période d'inflation qui voit les prix bondir. Pour vous aider, on a épluché les derniers catalogues de Lidl pour sélectionner les meilleures offres et promotions en cours. Lidl y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions et on part à la chasse aux bons plans via le décryptage des catalogues Lidl.

Lidl réalise un catalogue de promotions chaque semaine. Ce catalogue papier est également à retrouver sur le web, sur le site de Lidl. Vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Télécharger le catalogue Lidl

Voici notre top 5 des promotions Lidl valables à partir du 14 septembre et jusqu'au 20 septembre :

Boîtes repas en verre : le lot de 3 à 11,99 euros

Robot ménager multifonction à 24,99 euros

Four micro-ondes Silvercrest à 64,99 euros

Gril multi-usages Silvercrest à 19,99 euros

Perceuse-visseuse 2 vitesses Parkside à 27,99 euros

Nouvelle opération spéciale chez Lidl avec des promos spéciales rentrée.

Cookies Twix, M&Ms ou Bounty à 1,95 euros le paquet de 144 grammes

Compotes de pommes Pom and Go à 4,49 euros le paquet de 20 unités transportables.

Pur jus multifruits à 1,89 euros la bouteille de 1,5 litres.

-60% sur le deuxième paquet de 4 glaces Ferrero Rocher soit 3,39 euros le premier, 1,35 le deuxième.

-60% sur la deuxième bouteille de May Tea soit 2,50 euros les deux bouteilles.

Riz au lait La Laitière : le paquet de 4 plus deux offerts à 1,59 euros.

A noter également de nombreuses promos annoncées sur les shampoings, gel douche et produits de beauté-soin du corps, y compris de grandes marques comme Elsève ou Dop avec jusqu'à -40% ou 200ml offerts.

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne