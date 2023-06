Ce nouvel accessoire de Lidl pour des vêtements comme neufs est déjà victime de son succès - il coûte moins de 5 euros

Vous en avez assez de voir vos vêtements s'abîmer après quelques lavages ? Les magasins Lidl vendent un petit accessoire qui peut les rendre comme neufs...

Pionnier du hard-discount en Europe, la chaîne de supermarchés Lidl est aussi l'une des plus innovantes du secteur et propose très régulièrement des nouveautés à très bas prix. C'est le cas de cet accessoire très pratique lancé depuis peu et qui est déjà très prisé des consommateurs. Il faut dire que le petit appareil a un avantage économique indéniable : pour moins de 5 euros, il peut offrir une seconde vie à une bonne partie de votre garde-robe, des vêtements d'hiver aux t-shirts en coton que nous venons de ressortir pour l'été.

La marque Lidl a toujours des offres incroyables dans ses rayons. L'entreprise allemande renouvelle d'ailleurs son catalogue chaque semaine pour satisfaire ses fans. Et en véritable pro du marketing, l'enseigne a le chic pour sortir le nouveau "truc" qui va coller parfaitement aux aspirations des consommateurs selon la période de l'année. Il y a quelques semaines, Lidl a donc encore surpris tout le monde en misant sur le changement de garde-robe avec la hausse des températures.

Régulièrement en rupture de stock sur Internet

Alors que les vêtements chauds sont remisés au placard et les vêtements plus légers ressortis du fin fond de l'armoire, parfois dans un état douteux, l'enseigne a tout simplement proposé un rasoir anti-bouloches électrique. Et celui-ci a un tel succès qu'il est déjà régulièrement en rupture de stock sur Internet et ne peut être trouvé qu'en magasin.

Ce rasoir rasoir électrique pour tissus peut être directement passé sur les vêtements abîmés. Cela enlèvera toutes les boules et tout ce qui dépasse de vos vêtements sans endommager la matière, pour obtenir un aspect neuf, sans effort et en quelques secondes. Le rasoir Lidl possède en outre de nombreuses fonctionnalités. Il dispose de 3 longueurs de coupe différentes et de 2 vitesses, ce qui lui permet de s'adapter à tous les types de tissus, même les plus abîmés. Un récipient permet également de récupérer toutes les bouloches et éviter de les répandre partout.

Le rasoir anti-bouloches peut aussi être utilisé pour des accessoires de maison, comme les housses de canapé ou les couvertures. Mais c'est surtout son prix qui fait la différence, comme souvent chez Lidl. Alors que ce type d'appareil peut avoisiner les 15 euros selon les marchands, l'enseigne la propose à 4,99 euros très exactement.

Rasoir anti-bouloches Lidl 4,99 € VOIR L'OFFRE sur Lidl

Qui n'a jamais eu le problème des pulls et des t-shirts qui s'effilochent après quelques lavages et finissent couverts de fils et de bouloches au moment où on en a besoin ? Si vous ne souhaitez pas renouveler toute votre garde-robe pour cet été et si vous voulez anticiper l'hiver prochain, vous savez ce qu'il vous reste à faire.