Une odeur reconnaissable - c'est le signe qu'une invasion de punaises de lit va commencer chez vous

C'est alors souvent trop tard mais ce signe peut vous aider à donner l'alerte...

C'est l'invasion de l'automne et les autorités locales, notamment à Paris, ont mis en garde contre la prolifération spectaculaire des punaises de lit. Si le sujet est autant au centre de l'attention des Français, c'est surtout en raison du caractère particulièrement pénible d'une infestation par ces petits parasites. La présence des punaises de lit dans votre maison peut rapidement devenir un cauchemar. La détection précoce est essentielle pour éviter une infestation majeure.

Plusieurs points sont à surveiller et si l'hygiène n'en fait pas partie, une séance de ménage peut être néanmoins une bonne occasion pour inspecter davantage certains coins de la maison. Le bac à linge, un dressing ou une penderie, les coutures d'un canapé ou d'un fauteuil, un tapis sont autant de refuges possibles. Bien entendu, les piqures sont à surveiller mais un autre point peut vous mettre la puce à l'oreille, l'odeur.

Oui, la punaise de lit peut dégager une certaine odeur, surtout si elle est déjà en grand nombre chez vous. Et s'il est déconseillé d'écraser une punaise de lit pour ne pas répandre ses oeufs, ce geste peut justement dégager une de ces odeurs caractéristiques que vous pourrez également sentir dans une pièce déjà infestée. Les punaises de lit peuvent se cacher dans les endroits les plus insoupçonnés de votre maison mais il semble qu'elles laissent derrière elles un indice olfactif caractéristique qui pourrait vous aider à détecter leur présence.

Les experts évoquent notamment une odeur sucrée et âcre, qui proviendraient de leurs phéromones. D'autres victimes ou experts tel Dodson Bros au Royaume-Uni se montrent même plus précis et évoquent tour à tour une odeur de pâte d'amande ou bien de coriandre. Rien de désagréable ? Détrompez-vous, car cette odeur est en fait assez âcre et peut vite tourner à une odeur de renfermé ou de fruit pourri. Au début de l'invasion, cette odeur est difficilement perceptible mais elle s'accentue. C'est d'ailleurs un des signes qui permettent aux chiens spécialisés utilisés par les professionnels d'aider au diagnostic d'une infestation de punaises de lit !

Une chose est sûre, si vous remarquez un parfum étrange dans une pièce fermée, un coin de votre maison ou un placard par exemple, cela peut valoir le coup de vous montrer un peu plus attentif et d'inspecter cet endroit méthodiquement. Cela pourrait vous prémunir d'une invasion autrement plus importante et difficile à ralentir. Dans ce cas, la meilleure solution reste de faire appel aux services d'un professionnel.