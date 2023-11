Les blanchisseurs l'utilisent chaque jour, cette technique empêche que vos pulls en laine rétrécissent

Si vous avez peur de faire rétrécir vos pulls en laine délicats, suivez ces conseils d'expert pour les laver sans risque. Vous n'aurez plus d'accidents de lavage.

Avec l'arrivée de l'hiver, l'incontournable gros pull en laine ou cachemire reprend sa place dans nos garde-robes. Si ces pièces nous tiennent chaud avec élégance, le dilemme du lavage se pose souvent. Comment nettoyer ces petits trésors de votre dressing sans risquer le rétrécissement ? Des experts en teinturerie partagent des conseils essentiels pour préserver vos pulls d'hiver.

La laine est une fibre délicate et nécessite un certain soin pour éviter d'endommager le tissu ou de le faire rétrécir. Les méthodes de nettoyage traditionnelles comme la machine à laver ne conviennent pas forcément. Si certains programmes de lavages promettent de soigner vos vêtements en laine ou dits "délicats", ils reposent principalement sur un nettoyage en douceur, à 30 degrés maximum. Or, le mieux reste tout de même d'éviter le passage en machine pour soigner et faire durer vos pulls. Vous éviterez ainsi bouloches et rétrécissements de votre linge, le véritable piège quand on passe un pull en laine en machine.

Les teinturiers et blanchisseurs ont ainsi quelques astuces simples pour éviter de vous retrouver avec un pull en taille bébé dès les premiers lavages ! En voici quelques unes :

Votre pull a de mauvaises odeurs ? Vous n'avez pas besoin de laver votre pull, mettez-le simplement dehors à s'aérer. La laine est une matière qui ne garde pas les mauvaises odeurs.

Si votre vêtement présente des taches, vous pouvez essayer de les nettoyer plutôt que de le mettre directement dans la machine à laver. Pour cela, tamponnez la zone tachée avec un mélange d'eau tiède et de lessive spéciale laine ou un peu de savon de Marseille. Veillez à éviter de trop frotter la tache car cela pourrait endommager les fibres. Rincez à l'eau claire et séchez avec une serviette propre.

Si votre pull est vraiment sale, nous vous déconseillons de le passer en machine. Préférez un lavage à la main. Remplissez un évier d'eau tiède (pas chaude) et ajoutez une petite quantité de lessive douce pour laine. Mélangez bien. Ensuite, plongez délicatement le pull en laine dans l'eau et agitez-le doucement en prenant soin de ne pas essorer, tordre ou frotter vigoureusement le vêtement car cela pourrait provoquer un feutrage et un rétrécissement.

Laissez le pull tremper pendant environ 10 à 15 minutes avant de le rincer à l'eau froide jusqu'à ce que le détergent soit complètement éliminé. Il est important que vous soyez très doux pendant ce processus. Pressez l'eau du pull en le roulant dans une serviette propre et sèche, encore une fois, en faisant attention de ne pas le tordre ou de l'essorer. Pour le faire sécher, mettez le à plat sur une serviette sur votre portant à linge.



Et si vraiment vous avez besoin de le passer en machine à laver ou si cela vous rassure, le mieux reste encore de se fier... à la fameuse étiquette cousue sur votre pull. Cela fournira des informations importantes sur la façon de nettoyer et d'entretenir le vêtement. Il est toujours préférable de suivre ces instructions d'entretien.