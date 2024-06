Tout le monde le fait à la maison, c'est pourtant interdit et peut vous coûter jusqu'à 15 000 euros

Cette pratique courante chez soi est interdite dans certaines conditions. Attention, l'amende peut être très salée !

Avons-nous le droit d'être nu chez nous ou dans notre jardin ? Cette question peut sembler banale, dans l'intimité de son foyer, ne devrait-on pas pourvoir faire ce que l'on veut ? Bonne nouvelle, la réponse est oui. Rassurez-vous, vous pouvez sortir nu de la douche et vous balader dans le salon, nager sans maillot dans votre piscine ou vous bronzer en tenue d'Adam et Ève sur votre transat dans votre jardin. Mais attention, il existe tout de même une condition, vous ne devez pas l'imposer à vos voisins, et devez pas être vu par autrui.

C'est ce que prévoit le code pénal. Certes cela peut être facile chez soi de se cacher du regard des autres, mais peut devenir plus compliqué sur son balcon ou dans son jardin, alors prudence, car l'amande peut être salée. En France, par exemple, être nu chez soi peut être considéré comme une infraction passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. Que dit la loi ?

En France, la législation concernant la nudité à domicile relève du Code pénal. Selon l'article 222-32 du Code pénal, "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende." La loi précise que lorsque "les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende". On peut également lire dans le texte du Code pénal : "même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé".

Alors être en tenue d'Adam et Ève chez vous, c'est possible. Ce n'est pas la nudité qui pose problème, mais le fait d'être visible par d'autres personnes. Si vous être visible depuis la rue, la fenêtre des voisins, ou le jardin mitoyen, vous devenez hors la loi, et vous risquez 15 000 € d'amende et un an de prison.

Quelques conseils pour éviter l'amende : éviter de sortir de la douche et de passer devant vos fenêtres, à la vue de de vos voisins. Dans le jardin, pensez à vous abriter des regards, par exemple, avec des clôtures. Sinon couvrez-vous. Si votre voisinage peut vous apercevoir, vous êtes en infraction. Dans la piscine, c'est pareil, vous pouvez vous baigner sans maillot de bain, mais toujours à condition que personne ne vous voit.

En cas de colocation, la règle est la même. Demandez la permission aux autres personnes habitant dans votre logement, car ils ont le droit de porter plainte pour attentat à la pudeur.