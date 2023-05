Traces de pots et rouille sur les carreaux de la terrasse - Comment les rendre impeccables

Les taches sur le balcon, causées par le sel, les pots de fleurs et la rouille, peuvent sembler difficiles à éliminer, mais il existe quelques astuces ingénieuses pour faciliter et accélérer leur nettoyage.

L'un des problèmes que nous rencontrons principalement pendant les mois d'été, lorsque nous utilisons plus fréquemment notre balcon ou notre terrasse, est la présence de taches et de marques sur les carreaux. Vous pouvez penser qu'il est impossible d'éliminer ces taches de rouille, de graisse ou de charbon, mais en suivant quelques conseils malins, vous pouvez les nettoyer facilement et rapidement. Voici comment nettoyer les marques causées par les pots de fleurs, la rouille et la graisse sur les carreaux de votre balcon avec 5 ingrédients.

Taches causées par les pots de fleurs sur les carreaux

Pour vous débarrasser des marques sur les carreaux de votre balcon, commencez par saupoudrer du gros sel sur la tache et frottez avec un gant la surface sale comme si vous faisiez un gommage sur vos carreaux. Si les taches sont présentes depuis longtemps sur les carreaux, vous devrez peut-être prendre des mesures plus drastiques. Mélangez 2 litres d'eau chaude avec ¼ tasse de bicarbonate de soude. Versez le mélange sur les taches et laissez agir pendant 5 minutes. Ensuite, versez un peu de vinaigre (attention : si vos carreaux sont en marbre, granit ou en pierres naturelles, comme l'ardoise, n'utilisez pas de vinaigre car cela pourrait provoquer des "piqures" sur vos carreaux) dessus et frottez avec une brosse métallique de cuisine. Enfin, rincez à l'eau.

Taches de rouille

Les taches de rouille sur le balcon peuvent être éliminées en mélangeant du bicarbonate de soude, du jus de citron et de la crème de tartre (vous la trouverez dans les supermarchés ou les pharmacies). Appliquez le mélange sur la surface rouillée. Laissez agir pendant 30 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Pour les surfaces métalliques, prenez un morceau de papier d'aluminium, frottez-le sur les objets métalliques rouillés et la rouille disparaîtra. Vous pouvez également utiliser un peu de vinaigre (avec les mêmes restrictions que pour les marques ci-dessus) si vous le souhaitez.

Taches de graisse ou de charbon

Tout le monde aime les barbecues, même s'ils laissent des taches de charbon ou de graisse sur les carreaux du balcon. Pour cela, prenez un peu de litière pour chat et versez-la sur la tache. Laissez la litière faire son travail pendant 10 à 12 heures, puis le lendemain matin, il vous suffira simplement de balayer la litière.

Comme vous le voyez, nettoyer les taches tenaces de votre balcon n'est pas une mission impossible. En utilisant ces astuces et quelques ingrédients simples, vous pourrez redonner un coup de neuf à votre espace extérieur en un rien de temps. Alors, préparez-vous à profiter de votre balcon propre et accueillant pour les beaux jours à venir !