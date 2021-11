Ary Abittan : l'acteur mis en examen pour viol, ce que l'on sait

ARY ABITTAN. L'acteur de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" et "Les Visiteurs 3" a été mis en examen pour viol, selon une source judiciaire à l'AFP. Il est placé sous contrôle judiciaire.

19:31 - Quand Ary Abittan confiait ne pas être "fait pour la vie en couple" Dans les colonnes de Elle, il y a quelques années, l'acteur Ary Abittan était revenu sur son célibat. "Je ne suis pas fait pour la vie de couple", estimait-il. Pour autant, l'acteur n'avait pas fait une croix définitive sur une potentielle idylle. "Enfin, je ne désespère pas encore. J’aimerais retomber fou amoureux. Mais quand je suis avec une fille, je me pose beaucoup de questions. En général, c’est mauvais signe !" 19:01 - Ary Abittan, divorcé et père de trois enfants À tout juste 24 ans, Ary Abittan s'était marié avec son amour de jeunesse, une certaine Sylvie Journo. Le couple, qui a divorcé depuis plus de dix ans, a eu trois filles ensemble : Léna, Romy et Betty, âgées entre 16 et 21 ans aujourd'hui. Dans les colonnes de Elle, il y a quelques années de cela, l'acteur n'avait pas caché ses doutes quant à son rôle de père. "Je me demande souvent si je suis un bon père. Je fais de mon mieux", expliquait-il, assurant apprendre "tous les jours". Et de renchérir : "Je dis souvent à mes filles que je grandis avec elles. Je suis souvent inquiet pour elles, notamment pour leur avenir. J'aimerais être un papa cool, mais je n'y arrive pas !" 18:32 - Pourquoi la jeune femme qui accuse Ary Abittan ne souhaitait pas porter plainte Selon Le Point, la jeune femme qui accuse aujourd'hui l'acteur de viol ne voulait initialement pas porter plainte contre Ary Abittan Elle souhaitait simplement signaler les faits dans une main courante. La raison ? La jeune femme de voulait pas "entacher la carrière de l'acteur", d'après une source proche de l'enquête qui s'est confiée à l'hebdomadaire. 18:10 - Que risque Ary Abittan ? Ary Abittan est mis en examen pour viol, ce qui signifie que des éléments incriminants ont été retenus par le juge d'instruction, qui estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour ouvrir une information judiciaire. Une enquête plus approfondie va désormais avoir lieu, qui pourrait déboucher potentiellement sur un procès. Pour des faits de viols, l'acteur risque une peine maximale de 15 ans de prison. Celle-ci peut s'élever jusqu'à 20 ans de prison en cas de circonstance aggravante. Cependant, il s'agit des peines maximales, et l'acteur peut aussi être relaxé. 17:56 - Ary Abbitan nie les faits Accusé de viol, Ary Abittan aurait nié les faits qui lui sont reprochés devant la police judiciaire de la capitale, nous apprend Le Parisien. Selon des informations du Point, l'acteur et humoriste, qui doit se produire sur scène en décembre pour son nouveau one man show, ne savait pas, avant sa garde à vue, les faits qui lui sont reprochés. Il serait "tombé des nues" lorsqu'on lui a appris la plainte contre lui, rapporte le média. 17:45 - Près de 48 heures de garde à vue La mise en examen d'Ary Abittan survient après environ 48 heures de garde à vue. Le comédien était entendu depuis le dimanche 31 octobre 2021 par la police judiciaire parisienne, dans les locaux du 1er district, le lendemain du dépôt de plainte. D'une durée initiale de 24 heures, la garde à vue a ensuite été prolongée lundi de 24 heures supplémentaires. 17:37 - Une pratique sexuelle non consentie et "dégradante" pour la plaignante Les faits reprochés à Ary Abittan se seraient produits au domicile de l'acteur, le 30 octobre 2021. D'après Le Point, la plaignante aurait eu une première relation sexuelle consentie avec le comédien, avec qui elle entretenait une relation régulière mais qui n'était pas officielle. C'est au cours d'un second rapport que se seraient produits le viol dénoncé : elle aurait refusé une initiative sexuelle du comédien, qui aurait fait fi de son refus. Le Parisien parle de son côté d'une "pratique sexuelle dégradante et non consentie". 17:26 - "Une élément matériel incriminant" Ary Abittan Le Parisien nous apprend de nouveaux éléments concernant la mise en examen d'Ary Abittan. Entendu par la police judiciaire parisienne du 1er district depuis dimanche, l'acteur de 47 ans aurait démenti les faits qui lui sont reprochés, à savoir une pratique sexuelle dégradante et non consentie. Mais Le Parisien nous apprend que l'acteur a été "confronté semble-t-il à un élément matériel incriminant." 17:16 - Qui est la plaignante qui accuse Ary Abittan de viol ? Ary Abittan a été mis en examen pour viol. La victime présumée serait une femme avec laquelle l'acteur entretenait une relation régulière, mais qui ne serait pas sa compagne officielle, comme ça a pu être mentionné auparavant dans plusieurs médias. Le Point mentionne de son côté une Parisienne de 23 ans, qui ne serait pas affiliée au monde du show-business. 17:10 - Quels sont les faits qui lui sont reprochés ? Ary Abittan fait l'objet d'une plainte pour viol, déposée ce samedi 30 octobre 2021. Les faits remonteraient à ce jour-même, et se seraient produits au domicile parisien de l'acteur. Son accusatrice serait une femme avec laquelle il avait des relations intimes régulière, mais qui ne serait pas sa compagne officielle. Cette dernière aurait décrit des faits relevant d'une pratique sexuelle dégradante et non consentie. Selon Le Parisien, l'acteur a démenti les faits, mais un élément matériel l'incriminerait. 17:06 - Ary Abittan mis en examen pour viol L'acteur français Ary Abittan est mis en examen pour viol, nous a appris l'AFP ce mardi 2 novembre 2021, citant une source judiciaire. Le comédien, vu dans "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", a également été placé sous contrôle judiciaire après avoir été présenté au juge d'instruction ce jour.

Né le 31 janvier 1974 à Paris, Ary Abittan est issu d'une famille juive d'Afrique du Nord. Il finance ses premiers cours de théâtre en faisant des courses de taxi, et commence à jouer ses sketches sur scène en 1994. En 1998, il se produit au Splendid, au Lucernaire et au théâtre Trévise, et se fait connaître du grand public en assurant les premières parties d'Enrico Macias, de Gad Elmaleh et d'Elie Semoun. Ary Abittan fait ses premiers pas à la télévision dans la série "Nos années pension" (diffusée entre 2007 et 2010), dont il a décroché le rôle principal. Au cinéma, on le retrouve dans "Tu peux garder un secret ?" d'Alexandre Arcady (2008), "La Traque" (2008) et "Tellement proches" (2008). Gad Elmaleh lui confie un petit rôle dans sa comédie "Coco" (2009).

En 2010, Ary Abittan est à l'affiche de "La Fête des voisins". En 2009, il joue son spectacle "A la folie" au Palais des Glaces et à la comédie de Paris, avant de partir en tournée. En 2010, il est à l'affiche de "Dépression et des potes" et prêté sa voix dans le documentaire "Chimpanzés" (2012), Ary Abittan retrouve en 2013 Michaël Youn dans "Vive la France", tourne dans "Hôtel Normandy" de Charles Nemes et dans "La Grande boucle" de Laurent Tuel. Il participe pour la première fois au Festival Marrakech du rire en 2012.

Après le succès de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" (2014) et sa suite "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu" (2019), Ary Abittan apparaît dans le télfilm "L'esprit de famille" (2014) mais aussi dans le film comique "Les Visiteurs 3" (2016) puis "A bras ouverts" (2017). En parallèle de ses projets cinématographiques, Ary Abittan poursuit ses spectacles comiques : il se produit sur scène pour "My Story" (2017) où il se confie sur sa vie privée.

Si Ary Abittan a joué dans plusieurs comédies et plusieurs spectacles comiques, c'est depuis 2014 qu'il est connu du grand public. Il fait partie du casting de la comédie "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", aux côtés de Christian Clavier et Chantal Lauby. Ce long-métrage qui dénonce le racisme, l'antisémitisme et la question des mariages mixtes en France, est un vériatble succès : il cumule un total de 12,3 millions d'entrées. En 2019, Ary Abittan rejoint naturellement le casting de sa suite, "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu", toujours dans sson rôle de David Maurice Isaac Benichou. Un troisième volet, intitulé "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?", est attendu pour l'année 2022.

Ary Abitatn est un acteur mais également un humoriste, spécialisé dans le spectacle comique. Il commence à jouer ses sketchs sur scène dès 1994, se produisant dans plusieurs salles parisiennes comme le Splendid ou le Théâtre Trévise. Avant de se lancer dans les one-man show, il joue dans la pièce "Happy Hanoukah" en 2007. C'est à partir du 1er septembre 2009 qu'il joue son premier spectacle, intitulé "A la folie". Il connaît ensuite le succès sur scène avec "My Story", très inspiré de sa vie personnelle. Véritable succès, il joue ce texte seul en scène de 2017 à fin 2019. En décembre 2021, il doit interpréter son dernier spectacle comique, intitulé "Pour de vrai".

Vie privée d'Ary abittan

Ary Abittan a dévoilé toute sa vie privée dans son spectacle, "My Story", qu'il joue de 2017 à 2019. On y apprend qu'il a été marié durant 24 ans avec Sylvie Jorno, son amour de jeunesse devenue son ex-femme. Leur histoire d'amour s'est toutefois terminée par un divorce, également conté dans son one man show. De cette union, sont nées trois filles : Léna, Romy et Betty. Depuis, l'acteur se fait plus discret sur sa vie privée. Selon Closer, Ary Abittan serait en couple avec une certaine Sarah-Line Attlan, une entrepreneuse avec laquelle il se serait affiché en 2020 à Ramatuelle.

Ary Abittan est un humoriste et acteur français qui n'a jamais caché ses origines. Né le 31 janvier 1974 à Paris, il est issu d'une famille juive. Comme il a pu le dévoiler, il a des origines marocaines par son père, et tunisiennes par sa mère.