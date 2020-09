Arnaud Ducret : comment il a convaincu M6 pour Un homme ordinaire

Dans la série Un homme ordinaire, Arnaud Ducret joue un rôle librement inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché en tant que principal suspect d'un quintuple meurtre non élucidé à Nantes en avril 2011.

Fiction en quatre épisodes librement adaptée du fait divers du quintuple meurtre de la famille Dupont de Ligonnès, Un homme ordinaire propose à Arnaud Ducret un rôle à contre-emploi des comédies dans lesquelles il joue habituellement. Il y joue le père de famille, Christophe de Salin inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès, suspect numéro 1 dans le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants à Nantes au mois d'avril 2011. Ce fait divers, auquel Society a consacré une longue enquête à l'été 2020, continue de fasciner les Français, d'autant que ce crime n'a toujours pas été élucidé 9 ans après tandis que le principal suspect reste introuvable.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Alors qu'il est surtout connu pour des sketchs et des rôles comiques au cinéma, Arnaud Ducret a été choisi pour jouer le rôle inspiré du père de famille suspecter d'avoir exécuté froidement sa famille. Pierre Aknin, créateur et réalisateur de la série pour M6, a expliqué son choix sur les ondes d'Europe 1. C'est d'abord sa fille, productrice de la fiction en quatre parties, qui lui a proposé de rencontrer l'acteur. Puis tout s'est joué lors de la rencontre : "Quand il est entré dans le restaurant, c'était physiquement... Ce n'est pas qu'il lui ressemblait, c'est qu'il y avait une énergie profonde qui me disait 'mais c'est lui, il n'y a même pas à insister.' Et le repas a exactement concrétisé tout ce que je pensais."