Nicole Kidman au casting d'une mini-série policière en 6 épisode seulement sur Netflix

"Un couple parfait" est une série policière américaine réalisée par Susanne Bier, disponible sur Netflix dès le 5 septembre 2024.

Un couple parfait, thriller inspiré du roman du même titre d'Elin Hilderbrand, débarque sur Netflix le 5 septembre 2024. Nicole Kidman retrouve ainsi la réalisatrice Susanne Bier, avec qui elle avait tourné la série The Undoing (avec Hugh Grant).

Dans cette mini-série en 6 épisodes, Nicole Kidman formera un couple parfait avec Liev Schreiber (Ray Donovan). Mais à la veille d'un somptueux mariage, les abonnés découvriront rapidement que dans la "famille modèle" qu'ils ont formée, tout n'est qu'apparences… Également au casting, nous retrouverons Dakota Fanning (La guerre des mondes), Meghann Fahy (The White Lotus), Billy Howle (Chloé) ou encore Eve Hewson (Bad Sisters). Et surprise, Isabelle Adjani fera même une apparition.

Quelle est l'intrigue d'Un couple parfait ?

Dans Un couple parfait, Greer Winbury, une romancière de renom, et son mari Tag Winbury semblent mener une vie heureuse et luxueuse. Mais alors qu'ils s'apprêtent à célébrer un mariage exceptionnel, celui de leur fils Benji avec Amelia Sacks, le rêve tourne au cauchemar lorsqu'un corps est découvert sur la plage. Tous les invités deviennent suspects et des secrets ne tarderont pas à émerger. La sœur de Benji avait pourtant bien prévenu Amelia : mieux vaut garder ses distances avec la famille Winbury.

Quels acteurs au casting d'Un couple parfait ?

Nicole Kidman : Greer Winbury

Liev Schreiber : Tag Winbury

Dakota Fanning : Abby Winbury

Eve Hewson : Amelia Sacks

Billy Howle : Benji Winbury

Meghann Fahy : Merritt Monaco

Ishaan Khatter : Shooter Dival

Jack Reynor : Thomas Winbury

Mia Isaac : Chloe Carter

Sam Nivola : William Winbury

Michael Beach : Dan Carter

Donna Lynne Champlin : Nikki Henry

Isabelle Adjani : Isabel Nallet

Où voir Un couple parfait en streaming ?

Curieux de connaître les secrets que cache la famille Winbury sous des apparences trompeuses ? Pour découvrir les mensonges et trahisons qui seront révélés au grand jour dès le 5 septembre 2024 sur Netflix, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).