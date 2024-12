Zorro : Jean Dujardin en a assez de jouer masqué, il veut passer à autre chose mais à quoi ?

Dans la série Zorro, diffusée sur France 2 cette semaine, Jean Dujardin réalise un rêve d'enfant, mais vit aussi une épreuve dans sa carrière...

Les abonnés de Paramount++ ont déjà pu la découvrir depuis le 6 septembre. Cette fois, c'est gratuitement, sur France 2, que la série événement de cette fin d'année en France est diffusée. Le premier épisode de Zorro, avec Jean Dujardin dans le rôle principal, a été programmé ce lundi 23 décembre, sur la deuxième chaîne. Cette énième adaptation des aventures du justicier fait le pari de la suite puisqu'on y retrouve le héros obligé de reprendre le masque qu'il a abandonné depuis 20 ans pour affronter un homme d'affaire local, mais aussi sauver son mariage avec Gabriella.

Dans ce Zorro à la sauce française, on retrouve également Audrey Dana, André Dussollier, Eric Elmosnino ou encore Grégory Gadebois au casting. Mais c'est bien Jean Dujardin qui sert de produit d'appel à l'ensemble des 8 épisodes qui seront diffusés jusqu'en février sur la principale chaîne du service public, ainsi que sur sa plateforme france.tv. En conférence de presse quelques jours à peine avant la mise en ligne de la série sur Paramount+, Jean Dujardin avait confié que le personnage de Zorro était "un rêve d'enfant, un souhait d'acteur, puis un cauchemar d'adulte quand le rôle ne vient pas", avant que tout ne soit précipité par ce nouveau projet.

S'inspirant des interprétations de Guy Williams ou Douglas Fairbanks, il incarne ici en réalité deux personnages : "un don Diego intègre, courageux, parfois à côté de lui -même, et son diable qui peut régler les choses plus rapidement que lui". Et ces deux personnages sont confrontés à différentes intrigues toutes nouvelles et évidemment bien plus contemporaines que dans la série populaire des années 1950 : la relation avec le père, avec l'épouse, avec l'autorité ou avec le capitalisme sont tour à tour explorées.

"Je suis au bout de quelque chose avec Zorro"

Le défi pour le co-créateur de la série, Benjamin Charbit, était d'ailleurs d'humaniser un peu plus ce héros que l'on connaît tous, de traiter des questions politiques, tout en restituant le Zorro que le public aime. "Je me suis senti extrêmement chanceux de pouvoir m'amuser avec ce héros formidable, de peut-être parfois lui tordre le bras mais de ne surtout pas abîmer la statue et de la restituer." Lorque les premiers épisodes ont été dévoilés en septembre dernier, il avouait d'ailleurs "cauchemarder encore" de la réaction des fans du personnage devant la nouvelle version qu'il a mis sur pied. "On veut être dans l'hommage, mais en même temps on veut dépoussiérer. On a essayé d'aller au plus loin de ce que le personnage de Zorro peut nous apprendre de notre époque et d'en même temps le restituer dans sa grandeur et dans ses valeurs..."

Jean Dujardin n'a pas dit autre chose sur le scénario, mais il a en revanche fait de la série Zorro une forme d'aboutissement ou de fin de cycle dans sa carrière. Le personnage masqué est comme un symbole de ses 20 premières années de carrière et il lui a surtout inspiré la volonté de passer à autre chose : "C'est le point d'orgue de mes planques. Je fais ce travail depuis 20 ans, j'ai fait des personnages masqués, grimés, en pensant qu'ils m'amélioreraient ou me rendraient meilleur, mais que ça ne serait pas moi", a-t-il déclaré.

"Je suis au bout de quelque chose avec Zorro, maintenant il va falloir que je me libère et que j'enlève vraiment le masque", a aussi ajouté un Dujardin un peu intriguant. D'autant qu'après avoir claqué la porte du film de Safy Nebbou, "Fils de personne", prévu pour 2026, Jean Dujardin a décidé de tourner dans le long métrage "Jean et Corinne Luchaire" de Xavier Giannoli, sur la vie du journaliste Jean Luchaire, figure de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, condamné à mort et exécuté en 1946 alors que sa fille actrice a été condamnée à l'indignité nationale. L'acteur incarnera aussi prochainement un personnage de 1 centimètre dans le film de Jan Kounen, "L'Homme qui rétrécit", adapté d'un roman de science-fiction de Richard Matheson. Le masque n'est donc pas tout à fait tombé.

Quelle est l'intrigue de la série Zorro ?

En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles qu'il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel. Et face à l'injustice, les pouvoirs du maire s'avèrent insuffisants...

Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis 20 ans. Mais au nom de l'intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?

Quels acteurs au casting de la série Zorro ?

Jean Dujardin : Don Diego de la Vega/Zorro

Audrey Dana : Gabriella de la Vega

Salvatore Ficarra : Bernardo

André Dussollier

Eric Elmosnino : don Emmanuel

Grégory Gardebois : le Sergent

Où voir la série Zorro en streaming ?

La série Zorro est à voir à la fois en streaming met à la télévision. Les 8 épisodes d'une durée de 40 minutes ont d'abord diffusés sur Paramount+ à partir du 6 septembre 2024. Accessible par abonnement, cette plateforme coûte 7,99 euros par mois, ou 79,90 euros par an. Ses contenus sont également proposés depuis le 20 août sur MyCanal pour les abonnés des offres Canal+.

La série a aussi été programmée sur France 2 à partir du 23 décembre 2024 et diffusée gratuitement sur la plateforme france.tv.