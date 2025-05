"Cœurs noirs" saison 2 : la série de guerre avec Nicolas Duvauchelle est-elle réaliste ?

Série française de guerre qui se déroule en Irak en 2016, "Cœurs Noirs" voit la mise en ligne de sa saison 2 sur Prime Video.

Véritable succès critique et populaire lors de la diffusion de sa première saison en 2023, Coeurs noirs est de retour. La saison 2 de la série portée par Nicolas Duvauchelle, Marie Dompnier ou Nina Meurisse est disponible sur la plateforme de streaming Prime Video depuis le 9 mai 2025.

Cette série à voir sur Amazon suit un commando des forces spéciales françaises en Irak en 2016, à la veille de la bataille de Mossoul, alors que les soldats de cette unité spéciale doivent exfiltrer des proches d'un émir français de Daesh en échange de sa collaboration. La saison 2 reprend directement après les événements de la saison 1, alors qu'une snippeuse est enlevée. Mais l'arrivée d'un agent de la DGSE et les négociations avec Zaïd vont perturber cette mission à haut risque.

Cœurs noirs est-elle réaliste ?

Il est toujours difficile de créer une fiction sur le quotidien de l'armée en étant à la fois réaliste tout en ayant accès à toutes les informations sur les corps armées, confidentialité oblige. Cependant, Cœurs noirs a eu la volonté de poser un cadre aussi réaliste que possible afin de décrire une mission totalement fictive d'un corps spécial de l'armée française.

Pour que la première saison de Cœurs noirs soit la plus réaliste possible, les producteurs de la série, et notamment Gilles de Verdière, ont collaboré avec la Mission cinéma et industries créatives du ministère des Armées et avec l'état-major du Commandement des opérations spéciales et les unités spéciales des trois armées, comme le rappelle le ministère dans une interview avec le producteur.

Un ancien membre du 13e régiment de dragons parachutistes a également accompagné la création de la série d'action française, de l'écriture au tournage, afin de donner des conseils. Par ailleurs, les acteurs ont dû suivre un stage d'immersion au sein de ce même régiment.

Une part de fiction dans Cœurs noirs

Auprès du ministère de la défense, Gilles de Verdière précise qu'il fallait "trouver l'équilibre entre le crédible, le possible et la fiction". Ainsi, des événements réels (à savoir la bataille de Mossoul en 2016) servent de cadre à une intrigue dans laquelle des éléments fictionnels ont été ajoutés. Parmi les choses fictives que l'on retrouve dans Cœurs noirs, citons notamment le poste de tireuse à longue distance, qui n'existe pas dans les forces spéciales françaises.