Arnaud Ducret : comment il a obtenu le rôle de Xavier Dupont de Ligonnès

Avec Un homme ordinaire, M6 diffuse une nouvelle adaptation libre de l'affaire Dupont de Ligonnès portée par Arnaud Ducret dans la peau du suspect numéro 1 de ce quintuple meurtre qui fascine encore près de 10 ans plus tard.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 20h30] En quatre épisodes, M6 se propose de revenir sur la tuerie de Nantes en avril 2011, ce quintuple meurtre qui a fasciné la France entière et posé de nombreuses questions autour de Xavier Dupont de Ligonnès, père de la famille assassinée et suspect numéro 1 introuvable dans cette affaire. A la tête d'une nouvelle adaptation fictionnelle, Arnaud Ducret campe Christophe de Salin, un rôle très inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès mais dont le nom n'a pas été retenu pour éviter des problèmes juridiques à la chaîne. Toujours introuvable, le père de famille est toujours le suspect privilégié des enquêteurs. Pourquoi aurait-il assassiné sa famille ? Comment s'est-il enfui ? Est-il toujours vivant ou s'est-il suicidé ? Des questions auxquelles la fiction de M6 tente de répondre par la voix de la fiction plutôt que du documentaire.

Alors qu'il est surtout connu pour des sketchs et des rôles comiques au cinéma, Arnaud Ducret a été choisi pour jouer le rôle inspiré du père de famille suspecter d'avoir exécuté froidement sa famille. Pierre Aknin, créateur et réalisateur de la série pour M6, a expliqué son choix sur les ondes d'Europe 1. C'est d'abord sa fille, productrice de la fiction en quatre parties, qui lui a proposé de rencontrer l'acteur. Puis tout s'est joué lors de la rencontre : "Quand il est entré dans le restaurant, c'était physiquement... Ce n'est pas qu'il lui ressemblait, c'est qu'il y avait une énergie profonde qui me disait 'mais c'est lui, il n'y a même pas à insister.' Et le repas a exactement concrétisé tout ce que je pensais."

Dans une interview pour Télé 2 semaines, Arnaud Ducret explique qu'il s'est attaché à "essayer de comprendre ce personnage incroyable qui a commis cet acte et essayer de dire comment il en est venu là." D'après lui, Xavier Dupont de Ligonnès était "quelqu'un d'assez solitaire parce que pour entreprendre ça faut être dans un monde parallèle un peu" même s'il insiste pour rappeler qu'il "est présumé innocent mais, malgré tout, plein de choses peuvent faire penser que c'est lui qui a passé quelques actes."

Si Arnaud Ducret fait ce rappel c'est qu'il existe bien un risque juridique à dépeindre une fiction inspirée d'un fait divers non élucidé. Pierre Aknine l'explique chez Paris Match : "On a dû changer les noms et les lieux pour des questions juridiques. Ce n'est pas Nantes mais Lyon et ils s'appellent Salin, mais soyons clairs : on parle bien des Ligonnès. L'ironie c'est qu'aujourd'hui, la seule personne qui pourrait nous attaquer, c'est Xavier Dupont de Ligonnès !"

Biographie d'Arnaud Ducret

Né le 6 décembre 1974 à Rouen, Arnaud Ducret est un humoriste et comédien français. Dans les années 2000, le public commence à le connaître à travers des sketchs dans le Morning Live sur M6. Sur la Six, il obtient un rôle dans Caméra Café 2, format court suite de Caméra Café qui s'arrêtera après une saison composée de 120 épisodes de 3 minutes. Au début des années 2010, sa carrière explose un peu partout, aussi bien sur scène dans ses spectacles de one-man-show qu'à la télévision dans des téléfilms et surtout la série Parents mode d'emploi où il campe le père Martinet. Au cinéma, il entame une longue série de rôle dans des comédies populaires parmi lesquelles Les Profs mais aussi Gaston Lagaffe ou encore Les Nouvelles Aventures de Cendrillon.