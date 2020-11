"Oscars : le film Deux choisi pour représenter la France"

OSCARS 2021 - Le film qui raconte la romance entre deux femmes âgées a été choisi pour représenter la France aux Oscars. Mais il faut encore qu'il soit sélectionné par l'Académie pour figurer dans la compétition.

[Mis à jour le 20 novembre 2020 à 10h08] La France a trouvé son candidat pour les Oscars 2020. Il s'agit de "Deux", film d'amour retraçant la romance entre deux femmes âgées qui cachent leur relation. Le long-métrage a été sélectionné face à quatre autres candidats : ADN de Maïwenn, Eté 85 de François Ozon, Mignonnes de Maïmouna Doucouré et Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Le long-métrage de Filippo Meneghetti sera donc soumis à l'Académie pour faire partie des films en compétition dans la catégorie Oscars 2021 du Meilleur film étranger.

Cette décision n'assure toutefois pas à la France d'être représentée aux Oscars 2021. L'Académie américaine se réunit ensuite et sélectionne, parmi toutes les propositions émises des quatre coins du globe, les cinq long-métrages qui figureront dans la compétition finale. Pour rappel, la cérémonie se tiendra le 25 avril 2021. Lors de la précédente édition des Oscars, Les Misérables faisait partie des cinq films à concourir à l'Oscar du meilleur film international. La statuette avait néanmoins été remise au film sud-coréen Parasite.

Deux De Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa , Martine Chevallier , Léa Drucker , Jerôme Varanfrain , Daniel Trubert , Hervé Sogne Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier...

La cérémonie des Oscars repoussée de deux mois

Si la cérémonie est encore loin, les Oscars 2021 sont eux aussi impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus. La date de l'événement est repoussée de deux mois : au lieu de se dérouler le 28 février comme prévu, la prochaine cérémonie aura finalement lieu le 25 avril 2021. Cela faisait plusieurs semaines que l'Académie des Oscars réfléchissait à un report de sa remise de récompenses, rapporte Variety. "On espère qu'en allongeant la période d'éligibilité des films et la date de notre remise de prix, les cinéastes auront suffisamment de flexibilité pour finir et sortir leurs films sans être pénalisé par des événements indépendants de la volonté de chacun", a déclaré le président de l'Académie des Oscars David Rubin dans un communiqué.

En raison de la crise sanitaire et du confinement, les cinémas dans le monde entier ont dû fermer leurs salles. De nombreux studios ont repoussé la date de sortie de leurs films, tandis que d'autres n'auraient pas pu être fini à temps. En repoussant la date des Oscars 2021, l'Académie souhaite ainsi permettre aux acteurs de l'industrie cinématographique impactés par la crise puissent tout de même concourir. De fait, le règlement de la cérémonie a été adapté aux circonstances exceptionnelles : les productions qui souhaitent concourir doivent avoir une date de sortie entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021.

La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 25 avril 2021, soit deux mois plus tard que prévu. L'événement devait initialement avoir lieu le 28 février 2021. Ce report est lié à la crise sanitaire du coronavirus qui a frappé le monde entier au printemps 2020, forçant de nombreux studios à repousser les dates de sorties de leurs films de plusieurs mois. De fait, l'année proposait peu de films éligibles à la compétition. L'édition 2020 de la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma depuis 1929 s'est déroulée le 09 février 2020.

Parasite est le grand gagnant de la cérémonie des Oscars 2020, avec quatre prix reçus sur six nominations. Le film sud-coréen de Bong Joon-ho a décroché les prix du meilleur film, du meilleur film international, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario original. Auparavant considéré comme favori, 1917 obtient trois récompenses dont meilleure photographie et meilleurs effets visuels. Les autres favoris de la soirée, quant à eux, n'ont pas déçu puisque Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger et Joaquin Phoenix ont tous les quatre reçu un Oscar récompensant leur travail d'acteur.

Meilleur film:

Meilleur acteur :

Antonio Banderas, Douleur et Gloire

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les Deux Papes

Meilleure actrice :

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Les Filles du Docteur March

Charlize Theron, Scandale

Renee Zellweger, Judy

Meilleur acteur dans un second rôle :

Tom Hanks, Un ami extraordinaire

Anthony Hopkins, Les Deux Papes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Meilleure actrice dans un second rôle :

Kathy Bates, Le Cas Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johannson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Les Filles du Docteur March

Margot Robbie, Scandale

Meilleur réalisateur :

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Meilleur film d'animation:

Dragon 3, Dean DeBlois

J'ai Perdu mon Corps, Jeremy Clapin

Klaus, Sergio Pablos

Monsieur Link, Chris Butler

Toy Story 4, Josh Cooley

Meilleur court-métrage d'animation :

Dcera, Daria Kashcheeva

Hair Love, Matthew A. Cherry

Kitbull, Rosana Sullivan

Memorable, Bruno Collet

Sister, Siqi Song

Meilleur scénario adapté :

The Irishman, Steven Zaillian

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Joker, Todd Phillips, Scott Silver

La voie de la justice, Destin Daniel Cretton and Andrew Lanham

Les Filles du Docteur March, Greta Gerwig

Les Deux Papes, Anthony McCarten

Meilleur scénario original :

À couteaux tirés, Rian Johnson

Marriage Story, Noah Baumbach

1917, Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Meilleure photographie :

The Irishman, Rodrigo Prieto

Joker, Lawrence Sher

The Lighthouse, Jarin Blaschke

1917, Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson

Meilleur documentaire :

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave, Feras Fayyad

The Edge of Democracy, Petra Costa

For Sama, Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Meilleur court-métrage documentaire :

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone , Carol Dysinger

, Carol Dysinger Life Overtakes Me, Kristine Samuelson, John Haptas

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix

Meilleur court-métrage de fiction :

Brotherhood, Meryam Joobeur

Nefta Football Club, Yves Piat

The Neighbors’ Window, Marshall Curry

Saria, Bryan Buckley

A Sister, Delphine Girard

Meilleur film étranger :

Corpus Christi, Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables, Ladj Ly

Douleur et Gloire, Pedro Almodovar

Parasite, Bong Joon Ho

Meilleur Montage :

Le Mans 66, Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman, Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit, Tom Eagles

Joker, Jeff Groth

Parasite, Jinmo Yang

Meilleur son (montage) :

Le Mans 66, Don Sylvester

Joker, Alan Robert Murray

1917, Oliver Tarney, Rachel Tate

Once Upon a Time in Hollywood, Wylie Stateman

Star Wars: l'Ascension de Skywalker, Matthew Wood, David Acord

Meilleur son (mixage) :

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Meilleurs décors :

The Irishman, Bob Shaw and Regina Graves

Jojo Rabbit, Ra Vincent and Nora Sopkova

1917, Dennis Gassner and Lee Sandales

Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling and Nancy Haigh

Parasite, Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho Hee

Meilleure musique originale :

Joker, Hildur Guðnadóttir

Les Filles du Docteur March, Alexandre Desplat

Marriage Story, Randy Newman

1917, Thomas Newman

Star Wars : l'Ascension de Skywalker, John Williams*

Le Roi, Nicholas Britell

Meilleure chanson originale :

"I Can’t Let You Throw Yourself Away", Toy Story 4

"I’m Gonna Love Me Again", Rocketman

"I’m Standing With You", Breakthrough

"Dans un autre monde", La Reine des Neiges 2

"Stand Up", Harriet

Meilleurs coiffures et maquillages :

Scandale

Joker

Judy

Maléfique 2

1917

Meilleurs Costumes :

The Irishman, Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo

Joker, Mark Bridges

Les Filles du Docteur March, Jacqueline Durran

Once Upon a Time in Hollywood, Arianne Phillips

Meilleurs Effets spéciaux :

Avengers Endgame

The Irishman

1917

Le Roi Lion

Star Wars : l'Ascension de Skywalker

La cérémonie des Oscars a été diffusée sur Canal + dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février 2020. Si vous avez raté la cérémonie, pas de panique : elle est disponible en replay sur le site de la chaîne. Il suffit d'avoir un abonnement MyCanal pour retrouver, en replay streaming, les meilleurs moments de la cérémonie sur tous les supports : tablettes, smartphones ou encore ordinateur.

Lors de l'édition 2019, alors que Kevin Hart avait été choisi en tant que présentateur, l'acteur a finalement renoncé à son poste suite à l'exhumation de tweets homophobes qu'il avait publiés par le passé. Après plusieurs semaines de recherches, l'Académie a finalement décidé que l'événement se ferait sans maître de cérémonie, une première depuis 1989. En 2020, l'Académie des Oscars a décidé de reconduire ce procédé : il n'y aura pas de maître de cérémonie.