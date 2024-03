Oscars 2024 : "Oppenheimer" grand gagnant, un prix pour "Anatomie d'une chute", découvrez le palmarès complet

L'Académie des Oscars a dévoilé le palmarès de sa 96 édition dans la nuit de dimanche à lundi. Sans surprise, "Oppenheimer" est le grand gagnant de la soirée. On vous récapitule les temps forts.

En direct

Le palmarès complet des Oscars 2024 Oscar du Meilleur film : Oppenheimer

: Oppenheimer Oscar du Meilleur acteur : Cillian Murphy, Oppenheimer

: Cillian Murphy, Oppenheimer Oscar de la Meilleure actrice : Emma Stone (Pauvres créatures)

: Emma Stone (Pauvres créatures) Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Robert Downey Jr, Oppenheimer

: Robert Downey Jr, Oppenheimer Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Da'Vine Joy Randolph, Winter Break

: Da'Vine Joy Randolph, Winter Break Oscar de la Meilleure réalisation : Christopher Nolan (Opppenheimer)

: Christopher Nolan (Opppenheimer) Oscar du Meilleur scénario original : Anatomie d'une chute

: Anatomie d'une chute Oscar du Meilleur scénario adapté : American Fiction

: American Fiction Oscar de la Meilleure photographie : Oppenheimer

: Oppenheimer Oscar du Meilleur film étranger : La zone d'intérêt (UK)

: La zone d'intérêt (UK) Oscar du Meilleur film d'animation : Le garçon et le héron

: Le garçon et le héron Oscar du Meilleur montage : Oppenheimer

: Oppenheimer Oscar du Meilleur son : La zone d'intérêt

: La zone d'intérêt Oscar des Meilleurs décors : Pauvres créatures

: Pauvres créatures Oscar de la Meilleure musique originale : Oppenheimer

: Oppenheimer Oscar de la Meilleure chanson originale : "What was I made for ?", dans Barbie

: "What was I made for ?", dans Barbie Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Pauvres créatures

: Pauvres créatures Oscar des meilleurs costumes : Pauvres créatures

: Pauvres créatures Oscar des Meilleurs effets visuels : Godzilla minus one

: Godzilla minus one Oscar du Meilleur documentaire : 20 days in Mariupol

: 20 days in Mariupol Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : The last repair shop

: The last repair shop Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Wonderful Story of Henry Sugar

: The Wonderful Story of Henry Sugar Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : War is over ! Inspired by the music of John & Yoko

04:15 - Emma Stone sacrée Meilleure actrice Il y avait clairement match dans la catégorie de l'Oscar de la Meilleure actrice cette année. Mais c'est finalement Emma Stone qui a été sacrée pour Pauvres créatures. La comédienne américaine remporte ainsi le second Oscar de sa carrière, sept ans après la statuette qu'elle avait déjà obtenu pour La La Land. "Je suis dépassée. Toutes mes co-nommées sont incroyables. Je partage cet Oscars", a-t-elle déclaré, avant de dire "le rôle de Bella (dans Pauvres créatures) était le rôle d’une vie".

04:00 - "Anatomie d'une chute" récompensé Si Anatomie d'une chute ne pouvait pas remporter l'Oscar du Meilleur film étranger, puisqu'il n'était pas sélectionné dans cette catégorie, il a tout de même remporté un prix. Comme c'était attendu, le film français est tout de même reparti avec l'Oscar du Meilleur scénario, une consécration pour le long-métrage de Justine Triet qui termine donc sa moisson de prix, après avoir déjà remporté 6 Césars, 2 Golden Globes et une Palme d'Or. Chapeau !

03:48 - Oppenheimer est le grand gagnant des Oscars 2024 On connaît enfin le palmarès des Oscars 2024. Et sans aucune surprise, Oppenheimer est le grand gagnant de la soirée. Le film réalisé par Christopher Nolan a remporté pas moins de sept statuettes : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur pour Cillian Murphy, Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr, Meilleure photographie, Meilleur montage et Meilleur musique originale.

03:02 - Une nouvelle règle mise en place aux Oscars change tout cette année Les Oscars 2024 ont connu un changement majeur : c’est la première année pour laquelle la règle de diversité a été rendue obligatoire pour la catégorie du Meilleur film. En juin 2020, il a été décidé d’établir des standards de représentation et d’inclusion qu’un film doit remplir pour pouvoir être en compétition pour le prix du Meilleur Film. Parmi eux, deux d’entre eux doivent être remplis pour être en lice dans la catégorie : la représentation de groupes sous-représentés, , à savoir les femmes, les minorités ethniques, les personnes handicapées ou LGBTQ+ que ça soit à l’écran, dans son scénario ou dans les thèmes abordés ; la diversité au sein de l’équipe créative du film ; l’égalité des chances ; le marketing du film avec des responsables issus de groupes sous-représentés.

02:01 - Des nominations LGBTQ+ qui battent des records Vous ne le savez peut-être pas, mais la 96e cérémonie des Oscars a battu des records grâce à ses nominations. En effet, pour la première fois dans l’histoire de la cérémonie, trois acteurs ouvertement LGBT ont été nommés à un prix d’interprétation, dont deux le sont pour des rôles LGBT : Jodie Foster dans Insubmersible, Colman Domingo dans Bayard Rustin et Lily Gladstone (qui s’identifie aux pronoms elle et iel) dans Killers of the Flower Moon. Par ailleurs, parmi les 20 performances d’acting nommées aux Oscars, 6 d’entre elles le sont pour des rôles et des personnages faisant partie de la communauté LGBTQ+.

01:13 - Christopher Nolan n’a jamais remporté d’Oscar de sa carrière Christopher Nolan est un réalisateur adulé tant par la critique que par le public, ses films réussissant l’exploit de plaire à la presse tout en attirant le public en salles. Certains de ses longs-métrages, comme Oppenheimer ou Inception, Interstellar ou les Batman sont devenus des classiques. Pourtant, le cinéaste n’a jamais remporté d’Oscar à son nom de sa carrière. Il a été nommé en 2001 pour Memento (Meilleur scénario original), en 2011 pour Inception (meilleur scénario original et Meilleur film) et en 2018 pour Dunkerque (Meilleure réalisation). Cette année, il est nommé deux fois pour Oppenheimer dans les catégories Meilleur film et Meilleure réalisation.

00:10 - Ces acteurs n’avaient jamais été nommés avant cette année Pour certains, la 96e cérémonie des Oscars a une saveur bien particulière. Si l’on retrouve régulièrement certains noms dans les nominations, dix acteurs ont pourtant reçu la première citation aux Oscars de leur carrière : c’est le cas de Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomie d’une chute), Colman Domingo (Bayard Rustin), Cillian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American Fiction), Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (La couleur pourpre), America Ferrera (Barbie), Da'Vine Joy Randolph (Winter Breaks) et Sterling K. Brown (American Fiction). Parmi eux, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph et Lily Gladstone sont fortement pressentis pour remporter une statuette ce soir.

10/03/24 - 23:01 - "Anatomie d’une chute" pourrait remporter un prix aux Oscars Nommé à cinq reprises, le film français Anatomie d’une chute a toutes les chances de repartir avec au moins une récompense cette nuit. Le long-métrage de Justine Triet est en effet l’un des grands favoris pour remporter l’Oscar du Meilleur scénario original. En revanche, il ne pourra pas être sacré à l’Oscar du Meilleur film étranger, n’ayant pas été sélectionné par la France pour représenter le pays lors de la cérémonie de remise de prix hollywoodienne.

10/03/24 - 22:43 - Lily Gladstone pourrait rentrer dans l’histoire des Oscars ce soir Elle pourrait rentrer dans l’histoire cette nuit : Lily Gladstone pourrait obtenir l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance qui a mis tout le monde d’accord dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Si elle réussit à damer le pion à l’autre favorite, Emma Stone (Pauvres créatures), elle deviendra la première actrice amérindienne à remporter un prix remis par l'Académie. Une statuette qui serait lourde de sens à plus d’un titre !

10/03/24 - 22:14 - Où voir les favoris des Oscars en streaming ? Si vous avez raté les principaux films en lice aux Oscars cette année, pas de panique. Il est possible d’en rattraper certains en streaming. Barbie et Anatomie d’une chute sont actuellement disponibles sur MyCanal, tandis qu’il est possible de découvrir American Fiction sur Amazon Prime Video. Oppenheimer et Killers of the Flower Moon sont pour le moment seulement accessibles à l’achat ou à la location sur les principales plateformes, tandis que Maestro est diffusé sur Netflix. En revanche, pour Pauvres créatures ou La Zone d’Intérêt, c’est au cinéma qu’il faut se rendre pour les découvrir !

10/03/24 - 21:45 - Avec 54 nominations, il est le plus nommé de l’histoire des Oscars encore vivant John Williams a décroché sa 54e nomination aux Oscars cette année en étant nommé pour le prix de la Meilleure musique de film pour son travail sur le cinquième opus d’Indiana Jones : Le cadran de la destinée. A ce titre, le compositeur de Star Wars, Les Dents de la Mer, Jurassic Park ou encore Harry Potter reste la personne encore en vie ayant reçu le plus de nominations aux Oscars de l’histoire. Seul le défunt Walt Disney et ses 59 nominations le devancent. Le compositeur de 92 ans pourrait également devenir le plus vieux récipiendaire de l’histoire de la cérémonie des Oscars.

10/03/24 - 21:00 - Quel film est le plus nommé aux Oscars cette année ? Les favoris de l’année peuvent également se déterminer par leur nombre de nominations. C’est Oppenheimer le gagnant du titre, avec 13 citations au compteur cette année. Il devance alors Pauvres créatures (11 nominations), Killers of the Flower Moon (10 nominations), Barbie (8 nominations) et Maestro (7 nominations). Ensuite, suivent American Fiction, Anatomie d’une chute, Winter Break et La Zone d’intérêt, qui ont chacun 5 nominations, Napoleon et ses 3 nominations, puis The Creator, Mission : Impossible - Dead Reckoning partie 1, Insubmersible, Past Lives et Le cercles des neiges, chacun nommé deux fois.

10/03/24 - 20:16 - Martin Scorsese bat un record aux Oscars auparavant détenu par Steven Spielberg Martin Scorsese a décroché cette année sa dixième nomination à l’Oscar de la Meilleure réalisation. Grâce à cela, le réalisateur américain réussit à battre un record qui était auparavant détenu par Steven Spielberg : celui du réalisateur vivant le plus nommé aux Oscars. Le cinéaste de 81 ans a été nommé pour Raging Bull (en 1981), La dernière tentation du Christ (en 1989), Les Affranchis (en 1991), Gangs of New-York (en 2003), Aviator (en 2005), Les infiltrés (en 2007), Hugo Cabret (en 2012), Le Loup de Wall Street (en 2014), The Irishman (en 2020) et Killers of the Flower Moon (en 2024). Il n’a remporté qu’une seule statuette, pour Les infiltrés en 2006. Si Martin Scorsese remporte la statuette ce soir, il deviendra également le plus vieux gagnant de cette catégorie. C’est Clint Eastwod qui détient actuellement ce titre, ayant remporté l’Oscar de la Meilleure réalisation pour Million Dollar Baby à 74 ans.

10/03/24 - 19:33 - Les nominations de Barbie font polémiques Barbie est l’un des films les plus nommés de cette 96e édition des Oscars, avec pas moins de 8 citations dont deux dans la catégorie “Meilleure chanson originale”. Néanmoins, l’annonce des nominations a suscité la polémique lorsqu’il a été annoncé que la cinéaste du film, qui est l’un des plus gros succès au box-office de l’année 2023, n’avait pas été nommée à l’Oscar de la meilleure réalisation. Nommé dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle pour Barbie, Ryan Gosling a toutefois pris la parole dans un communiqué de presse au lendemain de sa nomination en dénonçant le fait que la réalisatrice, mais également l’actrice principale du film Margot Robbie, n’avaient pas eu droit à une nomination : “Il n’y a pas de Ken sans Barbie, il n’y a pas de Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes responsables de ce film, célébré mondialement et qui a marqué l’histoire”, déplore-t-il.

10/03/24 - 19:01 - Un palmarès déjà acté ? Nos pronostics avant de connaître les gagnants Les Oscars peuvent chaque année réserver des surprises, d’autant plus que beaucoup de votes se gagnent en coulisses, bien en amont de la soirée, ce qui peut expliquer que certaines éditions réservent des surprises. Mais pour cette édition 2024, le palmarès semble déjà relativement acté tant Oppenheimer est annoncé comme le grand favori. Déjà gagnant de nombreux prix, il a toutes les chances de remporter l’Oscar du Meilleur film, du Meilleur acteur pour Cillian Murphy et du Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. L’Oscar de la Meilleure actrice pourrait être remis à Emma Stone, déjà lauréate de plusieurs récompenses pour son rôle dans Pauvres créatures, mais Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon pourrait également remporter le prix. Pour l’Oscar de la Meilleure réalisation, Martin Scorsese et Christopher Nolan sont deux concurrents sérieux, tandis que l’Oscar du Meilleur film d’animation pourrait être remporté haut la main par Spider-Man : Across the Spider-Verse, à moins que Le garçon et le héron ne crée la surprise.

10/03/24 - 18:32 - Pourquoi "Anatomie d’une chute" n’est pas nommé à l’Oscar du Meilleur Film international Anatomie d’une chute est nommé dans cinq catégories aux Oscars cette année : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario original, Meilleure actrice (pour Sandra Hüller) et Meilleur montage. Vous avez bien lu, le film de Justine Triet n’est pas nommé à l’Oscar du Meilleur film international. La commission chargée de désigner le film qui représente la France aux Oscars a en effet décidé d’envoyer La Passion de Dodin Bouffant aux Oscars. Selon des informations de Variety, les votants auraient estimé que le film de Tran Anh Hung avait plus de chances de remporter le prix, sur le papier du moins, puisque le long-métrage évoque une longue romance sur fond de gastronomie française. L’objectif : séduire l’Académie avec un long-métrage qui mise sur l’image de la France et la nostalgie. Un pari qui n’a pas été payant puisque La Passion de Dodin Bouffant n’a finalement pas été sélectionné parmi les cinq films en lice pour le prix du Meilleur film international. La France a sans doute perdu l'occasion de remporter son premier Oscar du Meilleur film étranger depuis 1993 avec le sacre d'Indochine, de Régis Wargnier.