Greta Gerwig, réalisatrice de "Barbie", aura un rôle décisif au prochain Festival de Cannes

L'actrice et réalisatrice américaine a été choisie pour présider le jury du prochain Festival de Cannes.

Après avoir réalisé l'un des plus gros succès de l'année 2023, elle va être l'une des figures phares du plus gros festival de cinéma du monde. Greta Gerwig a été choisie pour être la présidente du jury du 77e Festival de Cannes. La cinéaste, à qui l'on doit Barbie ou Les filles du docteur March, devra guider le jury à établir le palmarès final.

"Ce choix est une évidence tant Greta Gerwig incarne audacieusement le renouveau du cinéma mondial", ont réagi Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, Délégué général, dans le communiqué de presse officiel. "Au-delà du 7e Art, elle apparait aussi comme la représentante d'une époque qui abolit les frontières et mélange les genres pour faire triompher intelligence et humanisme."

Si le succès de Barbie a été retentissant en 2023 (5,8 millions de spectateurs en France, 1,44 milliards de dollars de recette à travers le monde), c'est loin d'être le seul fait d'arme de Greta Gerwig. Cela fait plusieurs années que la réalisatrice se fait un nom dans le cinéma d'auteur, d'abord en tant qu'actrice (Greenberg, To Rome with Love, Frances Ha, Jackie) puis en tant que réalisatrice (Lady Bird, Les filles du docteur March).

Le succès retentissant de Barbie

Mais c'est Barbie, sa quatrième réalisation, qui lui a permis indéniablement d'acquérir une renommée internationale. Non content de son succès commercial retentissant, ce long-métrage qui suit l'émancipation de la célèbre poupée Mattel a également eu un joli succès critique.

Le film est nommé à 9 reprises aux Golden Globes (dont trois pour la meilleure chanson originale), notamment dans la catégorie Meilleure comédie ou meilleur film musical et meilleure réalisation. De bonne augure pour les Oscars en mars !

Le Festival de Cannes 2024 se tiendra du 14 au 25 mai 2024. Il s'agit de la 77e édition de l'événement. Pour l'heure, on sait peu de choses sur les contours de l'événement : les membres du jury, ou encore les films nommés et projetés à l'occasion, seront annoncés à quelques semaines du début du festival. Seule certitude donc : Greta Gerwig défilera sur le tapis rouge de la Croisette et sera chargée de dévoiler la Palme d'or.