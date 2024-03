Oscars 2024 : un énorme favori et une polémique... Tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie

19:01 - Un palmarès déjà acté ? Nos pronostics avant de connaître les gagnants

Les Oscars peuvent chaque année réserver des surprises, d’autant plus que beaucoup de votes se gagnent en coulisses, bien en amont de la soirée, ce qui peut expliquer que certaines éditions réservent des surprises. Mais pour cette édition 2024, le palmarès semble déjà relativement acté tant Oppenheimer est annoncé comme le grand favori. Déjà gagnant de nombreux prix, il a toutes les chances de remporter l’Oscar du Meilleur film, du Meilleur acteur pour Cillian Murphy et du Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. L’Oscar de la Meilleure actrice pourrait être remis à Emma Stone, déjà lauréate de plusieurs récompenses pour son rôle dans Pauvres créatures, mais Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon pourrait également remporter le prix. Pour l’Oscar de la Meilleure réalisation, Martin Scorsese et Christopher Nolan sont deux concurrents sérieux, tandis que l’Oscar du Meilleur film d’animation pourrait être remporté haut la main par Spider-Man : Across the Spider-Verse, à moins que Le garçon et le héron ne crée la surprise.