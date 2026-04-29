Christopher Nolan refuse catégoriquement de voir ce film de Martin Scorsese disponible sur Netflix, et on le comprend

Christopher Nolan a une bonne raison pour ne pas voir ce film acclamé de Martin Scorsese.

Depuis ses débuts à la fin des années 1960, Martin Scorsese s'est imposé comme l'un des cinéastes majeurs d'Hollywood. Lauréat d'une Palme d'or (Taxi Driver), d'un Lion d'Argent (Les Affranchis) et de trois Oscars (Les Infiltrés), le réalisateur de 83 ans est reconnu comme une immense influence à Hollywood et a signé des oeuvres majeures qui ont façonné la cinéphilie de nombreux spectateurs et autres metteurs en scène.

Pourtant, Christopher Nolan, un autre cinéaste acclamé et reconnu, a publiquement déclaré qu'il ne verrait pas un film très spécifique de Martin Scorsese. Et cela n'a rien à voir avec le cinéaste new-yorkais, ni avec la qualité de ses films. Mais le réalisateur, qui dévoilera en juillet prochain sa version de L'Odyssée, n'a pas digéré la sortie de ce long-métrage bien particulier : Aviator.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 10/03/2026)

Ce biopic revient sur vingt ans de la vie tumultueuse du milliardaire Howard Hughes, de la fin des années 1920 à 1947. Producteur, réalisateur, directeur de studio, inventeur, pionnier de l'aviation civile, industriel, cet homme a eu 1000 vies en une et a séduit de nombreuses femmes très célèbres, comme Katharine Hepburn et Ava Gardner. Leonardo DiCaprio a été choisi pour incarner le premier rôle, face à Cate Blanchett et Kate Beckinsale dans le rôle des deux actrices. John C. Reilly, Alec Baldwin, Jude Law et Gwen Stefani complètent la distribution.

Le film est auréolé par la critique et très apprécié du public. Pourtant, Christopher Nolan refuse catégoriquement de le voir. Dans une interview à Variety datant de fin 2023, le réalisateur d'Interstellar et Inception expliquait qu'il avait envisagé pendant longtemps de faire un film sur la figure extraordinaire d'Howard Hugues. Mais après un an de travail sur le scénario, il finira par apprendre que Martin Scorsese était également sur le coup, et surtout qu'il avait terminé son scénario en premier et avait déjà la certitude de financer le film. Nolan devra donc abandonner le projet.

"C'était émotionnellement douloureux de ne rien pouvoir faire avec ce sur quoi j'avais passé autant de temps," a commenté le cinéaste britannique. Conséquences : il refuse de voir Aviator, pourtant un biopic acclamé qui a finalement remporté cinq Oscars en 2005. Si vous n'êtes pas fâché avec Martin Scorsese pour votre part, vous pouvez voir le film de 2h49 en streaming sur les plateformes Netflix et HBO Max.