Ce soir à la tv : ce film très violent introduit l'un des méchants les plus terrifiants du cinéma

Un acteur oscarisé pour son rôle de tueur dans un film des frères Coen : voici le film qu'il ne faut absolument pas rater à la télévision ce lundi 22 mai.

En 2007, les frères Joel et Ethan Coen s'affranchissent de leurs habituelles comédies pour proposer un thriller sur fond de western détonnant. Adaptant le roman de Cormac McCarthy, No country for Old Men remporte un véritable succès planétaire, et devient rapidement un film culte des frères réalisateurs. Le public y découvre l'intrigue noire qui met en scène le shérif Bell, un homme sans espoir qui se retrouve à enquêter sur plusieurs crimes violents après qu'un chasseur ait dérobé deux millions de dollars découverts à l'intérieur d'un véhicule abandonné cerné de cadavres.

Porté par les interprétations de Josh Brolin ou Tommy Lee Jones, No country for Old Men a toutefois fait l'unanimité grâce à la présence au casting de Javier Bardem. L'acteur espagnol y incarne un terrifiant méchant de cinéma, le tueur Anton Chigurh qui symbolise à lui seul l'escalade de violences gratuites dont le public est témoin dans le film. Pour ce rôle, Javier Bardem a décroché l'Oscar du Meilleur acteur dans un rôle secondaire en 2008.

Avant de livrer cette magistrale et glaçante performance dans No Country for Old Men, Javier Bardem avait rejeté le rôle, arguant qu'il ne savait pas conduire, qu'il parlait mal anglais et qu'il "déteste la violence". Mais les Coen insistent, expliquant leur intuition, et le reste est entrée dans l'histoire du cinéma. No Country for Old Men de Joel et Ethan Coen est à voir à la télévision ce lundi 22 mai 2023, à 21h10 sur France 3.