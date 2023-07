A quoi ressembleraient les personnages de Disney dans la vraie vie ? Un artiste s'est prêté au jeu

En se servant de l'intelligence artificielle, un artiste a compilé les portraits de plusieurs personnages de Disney en leur donnant des traits de personnes réelles. Et le résultat est parfois bluffant.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourraient ressembler les personnages des studios Disney si on les croisait dans la vraie vie ? Certains, comme Pocahontas, sont adaptés de personnages historiques, quand d'autres sont le fruit de l'imagination des scénaristes des célèbres studios. Mais parfois, la logique s'inverse et ce sont les personnages eux-mêmes qui inspirent les artistes. C'est le cas de Jirka Vinse Jonatan Väätäinen qui a fait fureur ces derniers mois avec une série de dessins ultra réalistes, intitulés "Disney Real Life".

Récemment, sur Instagram, un autre artiste portant le nom d'Hidreley Diao s'est servi de l'intelligence artificielle et de plusieurs applications de montage pour rendre réels des personnages que l'on connait via l'animation. Et pour certains, le résultat est bluffant. En voici une sélection ci-dessous. Pour découvrir les autres créations, rendez-vous sur le compte Instagram de hidreley. Les trouverez-vous ressemblants ou crédibles au regard des dessins animés ?

Elsa de la Reine des Neiges

Le Prince Eric de La Petite Sirène

Pocahontas

Maléfice de La Belle au bois Dormant

Aladdin et Jasmine d'Aladdin

La fée clochette de Peter Pan

Anna de la Reine des Neiges

La Reine de Blanche-Neige

Régulièrement, des artistes se prêtent au jeu de réinterpréter les personnages du studio de Mickey dans diverses situations. Parmi les oeuvres que l'on peut trouver sur la Toile, certaines sont particulièrement engagées, comme le message "body positif" véhiculé par l'artiste Wyethe Smallish. De son côté, l'artiste Jeff Hong a revisité les fameux happy ends des films Disney pour mettre nos personnages favoris dans des situations réalistes... et c'est loin d'être joyeux. Nous vous invitons à découvrir leurs œuvres sur Internet.