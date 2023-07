Le "Cadran de la destinée" d'Indiana Jones a-t-il vraiment existé ? Un mécanisme des temps anciens s'en approche de très près

Dans le cinquième épisode de la franchise Indiana Jones, le professeur incarné par Harrison Ford se met en quête du Cadran de la destinée. Mais existe-t-il vraiment ?

La franchise Indiana Jones a l'habitude de mettre les spectateurs face à des objets archéologiques dotés souvent de pouvoirs extraordinaires. Généralement, elles s'inspirent de légendes, comme L'Arche d'alliance ou encore le Graal. Le cinquième épisode, Indiana Jones et le cadran de la destinée, voit le héros incarné par Harrison Ford partir à nouveau en quête d'une véritable relique antique.

Dans le film, on nous explique que le Cadran de la Destinée (ou Anticythère) qui donne son titre au long-métrage, est un artefact créé par Archimède, capable de prédire les fissures dans le temps et d'ouvrir des portails temporels pour voyager dans le passé. Cet objet magique, moins connus que les deux précédemment cités, a-t-il des racines établies dans les cultures anciennes lui aussi ?

Inspiré d'un véritable mécanisme antique

Evidemment, le Cadran de la Destinée n'existe pas en tant que tel. Cependant, il s'inspire d'un artefact historique bien réel : la machine d'Anticythère. Ce mécanisme en bronze, comportant de nombreuses roues dentées et semblable par certains aspects à ce que l'on voit dans le film, est un calculateur antique capable de déterminer les positions astronomiques, et donc de prévoir les futures éclipses. Rien à voir, donc, avec le voyage dans le temps. Mais cette machine de calcul reste tout de même impressionnante pour l'époque.

On a découvert des fragments de la machine d'Anticythère dans une épave située non loin de l'île grecque du même nom, en 1901. On ne sait cependant pas s'il s'agit de l'oeuvre d'Archimède : les noms d'Hipparque, Posidonios de Rhodes ou d'un disciple d'Archimède, sont également évoqués pour déterminer la paternité de cet objet. Les plus curieux ou les véritables fans d'Indiana Jones pourront se rendre au musée national archéologique d'Athènes, où l'artefact est exposé, pour le découvrir et en apprendre davantage.