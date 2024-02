Dégommé par le public, ce thriller suédois cartonne pourtant sur Netflix

Ce film suédois inspiré d'une véritable catastrophe cartonne sur Netflix. Et pourtant, les critiques des spectateurs sont plutôt mitigées.

Parfois, il y a des succès sur Netflix qui ne s'expliquent pas. Et le dernier thriller en tête des films les plus vus de la plateforme de streaming du moment, que ça soit en France ou à travers le monde, le prouve une nouvelle fois : alors qu'il a été plusieurs jours n°1 des longs-métrages du moment, il se fait dégommer non pas par la presse, mais par les spectateurs.

Sur le papier pourtant, on comprend que The Abyss soit un véritable succès. Ce thriller suédois réalisé par Richard Holm raconte une histoire vraie catastrophique : la ville suédoise Kiruna, qui abrite la plus grande mine de fer du monde, menace de s'effondrer à cause de fissures provoquées par le travail du sol et les déplacements de la terre. Ce pitch de film est pourtant bien réel puisque la ville de Kiruna menace effectivement d'être ensevelie comme dans ce thriller.

Sorti le 16 février dernier sur Netflix, plusieurs mois après sa sortie en Suède en septembre 2023, The Abyss connaît un succès étonnant dans le classement du top 10 des films à voir en ce moment et monte dans le classement mondial et français depuis le 19 février.

Difficile d'expliquer ce succès inattendu lorsque l'on regarde les avis postés par les abonnés de Netflix sur ce film catastrophe. Sur Rotten Tomatoes, le film récolte seulement 22% d'avis positifs de la part du public, tandis que le film décroche seulement la note de 2,1/5 sur Allociné et 2,5/5 sur Letterbox. Sur l'Internet Movie Database (IMDB), même rengaine, The Abyss décroche à peine la moyenne avec une note de 5,4/10.

Parmi les critiques faites à ce film catastrophe suédois, des internautes de Rotten Tomatoes reprochent au film son "jeu d'acteurs ringard" et le fait qu'il soit "totalement prévisible", quand d'autres conseillent aux abonnés de "ne pas perdre [leur] temps". Sur Allociné, des utilisateurs jugent le scénario "pas très original" où "tout sonne faux". D'autres abonnés de Netflix qui ont partagé leur avis sur les différents sites de critiques ont toutefois trouvé le film "divertissant".

Mais alors, comment expliquer un tel succès ? Déjà peut-être par le fait que ce soit un film catastrophe, souvent populaires sur la plateforme de streaming comme Le cercle des neiges, Le monde après nous ou Don't look up. Ensuite, le fait que ça soit une histoire vraie a de quoi rendre curieux les spectateurs. Enfin, ne négligeons pas l'effet bouche-à-oreille et la force du pouvoir de suggestion de la page d'accueil de Netflix, qui met en avant le film. The Abyss est un film suédois à découvrir sur Netflix depuis le 16 février.