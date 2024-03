C'est gratuit et ça ne dure que 5 heures : cette série bouleversante arrive en streaming

Cette série qui a déjà fait pleurer de nombreux spectateurs est à découvrir à la télévision et en streaming gratuitement cette semaine. Et elle ne dure que cinq heures, idéal si vous êtes pressés !

Unanimement saluée par la critique, cette série anglaise sortie en 2021 arrive enfin en clair à la télévision et sur une plateforme de streaming gratuite en France. D'une durée de cinq épisodes de 45 minutes chacun environ, cette fiction bouleversante, qui revient sur les drames et les vies de plusieurs personnages, est à voir en cinq heures seulement. C'est l'un des programmes à ne pas manquer cette semaine.

A l'occasion des 30 ans du Sidaction, France 2 diffuse It's a sin, déjà proposée sur Canal+ il y a trois ans. Réalisée par Peter Hoar (Doctor Who, The Last of Us) et écrite par Russell T. Davies (Doctor Who), cette fiction plonge les spectateurs dans le quotidien de Ritchie, Roscoe et Colin, trois jeunes garçons qui arrivent à Londres dans les années 1980 pour commencer leur vie d'adulte. Mais s'ils ont des rêves et des ambitions, ceux-ci vont se confronter directement à un nouveau virus qui se propage dans la communauté homosexuelle. Si la série revient sur la menace que représente le VIH, elle se concentre également sur l'évolution des protagonistes, année après année, avec leurs histoires amoureuses ou professionnelles, mais aussi celles de leurs proches.

Au casting de It's a sin, les téléspectateurs pourront reconnaître Stephen Fry (V pour Vendetta, Le Hobbit) et Neil Patrick Harris (How I met your mother), tandis que les personnages principaux sont incarnés par le chanteur Olly Alexander du groupe Years and Years, Omari Douglas (Constellations), Lydia West (la série Years and Years cette fois) ou encore Callum Scott Howells (The Way).

Au moment de sa sortie en 2021, les critiques françaises étaient conquises par It's a sin. Le Parisien saluait "une plongée flamboyante dans les années sida à Londres" mais aussi "le génie du créateur" qui a "donné vie à une histoire pleine de nuances", quand Les Echos s'est laissé cueillir par cette "oeuvre chorale qui vous embarque dans une montagne russe émotionnelle jamais larmoyante et souvent hilarante". Le magazine spécialisé Première loue une "justesse étonnante", et Le Monde salue la "façon magistrale" dont la fiction britannique évoque "la génération de jeunes Britanniques fauchés par le VIH".

Les cinq épisodes de It's a sin sont à voir sur France 2 les 18 et 19 mars de 21h10 à 001h sur France 2. Ils sont également mis en ligne à cette date sur la plateforme de streaming france.tv. Totalement gratuite, il suffit d'y avoir un compte pour accéder au programme.