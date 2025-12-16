Cette série nous agace autant qu'elle nous fascine, elle est de retour sur Netflix

Cette série, qui fait toujours beaucoup parler d'elle à chacune de ses sorties, revient sur Netflix pour une nouvelle saison.

Il y a des séries qui sont considérées comme des plaisirs coupables, c'est-à-dire que malgré leurs qualités parfois indéniables, on a un peu honte de les adorer, ou on aime les regarder pour critiquer (parfois un peu gratuitement). L'une d'entre elles, plébiscitée et adorée autant qu'elle peut irriter, revient très bientôt en streaming et va créer sans aucun doute l'événement sur Netflix.

A sa sortie en décembre 2021, Emily in Paris a eu un effet retentissant : les abonnés de Netflix ne sont pas restés indifférents devant les aventures de cette Américaine qui déménage dans la capitale française et découvre le choc des cultures entre les USA et l'Hexagone. Entre déboires professionnels et romantiques, la série portée par Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park et Lucas Bravo fascine.

© Caroline Dubois/Netflix © 2025

Plébiscitée aux Etats-Unis, la série a reçu un accueil plus tiède en France tant au niveau de la presse que pour une partie du public, en raison des stéréotypes qu'elle véhicule dans sa représentation de Paris. A la sortie de sa première saison, de nombreux montages et memes seront créés, et les internautes s'amuseront des clichés. Selon les Inrocks, Emily in Paris a même été "conçue pour qu'on adore la détester".

Quoi qu'il en soit, le succès des aventures d'Emily à Paris est indéniable, la série ayant été nommée aux Golden Globes en 2021 et étant restée dans le top des programmes les plus vus. Assez pour lui assurer des suites, puisqu'une saison 5 est à découvrir pour les fêtes. Dans celle-ci, Emily est à la tête de la filiale romaine de son agence et doit s'adapter à sa nouvelle vie. Mais sa vie professionnelle et amoureuse va être impactée par ce grand chamboulement !

La saison 5 d'Emily in Paris est composée de dix épisodes et voit donc un changement de décors puisque l'héroïne vit désormais à Rome. Les dix épisodes sont mis en ligne sur Netflix le 18 décembre 2025. Les quatre premières saisons sont également disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming.