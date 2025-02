Ce "blockbuster magistral" a conquis les spectateurs à sa sortie, vous pouvez le rattraper en streaming

Parmi les nouveautés à voir en streaming cette semaine, l'un des plus gros succès du box-office de tous les temps, qui avait séduit les spectateurs il y a 3 ans.

L'expérience cinématographique reste la raison principale de voir un long-métrage en salles. Et les films qui proposent une expérience visuelle saisissante, avec des scènes d'actions spectaculaires ou une mise en scène impressionnante, attirent particulièrement les spectateurs, au point qu'il est parfois dommage de manquer ces événements en salle.

Mais pas de panique, il est possible de rattraper les films qui font sensation quelques mois plus tard, sur les plateformes de streaming. Si l'expérience visuelle et sonore dépendra de votre équipement et ne vaudra peut-être pas celle du cinéma, vous pouvez en ce moment même rattraper l'un des blockbusters qui avait fait sensation il y a trois ans pour la critique, mais aussi le public. A tel point que c'était le plus gros succès de l'année 2022, et qu'il est devenu l'un des plus gros cartons du box-office de tous les temps.

© Photo by Walt Disney Studios Motion Pictures/Moviestore/Shutterstock/SIPA (publiée le 05/02/2025)

Avatar : la voie de l'eau est le second épisode de la franchise créée par James Cameron. Et si le premier reste le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial (2,9 milliards de dollars de recettes à travers le monde), la suite des aventures de Jake Sully et de sa famille sur Pandora n'a pas démérité : avec 2,3 milliards de dollars, il s'agit du troisième plus gros carton de tous les temps derrière Avengers : Endgame.

Si le public a répondu présent, la critique française était également extrêmement élogieuse lors de sa sortie en 2022 : James Cameron signe "un blockbuster magistral" pour Libération, "une expérience à couper le souffle" pour Le Parisien, quand Première saluait "le plus grand film de l'année 2022".

Avatar : la voie de l'eau est à (re)voir en streaming à partir du dimanche 9 février 2025. C'est la plateforme Disney+ qui propose le long-métrage, ainsi que les autres productions du studio 20th Century Fox. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, le site a également le premier épisode d'Avatar dans son catalogue. De bon augure avant la sortie du troisième volet, prévue pour le 17 décembre 2025... au cinéma cette fois !