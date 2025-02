En 24 heures, cette série policière suédoise devient n°1 sur Netflix et passionne les abonnés

Cette nouvelle série a détrôné The Night Agent du top des séries les plus regardées du moment sur Netflix, 24 heures à peine après sa sortie. C'est la dernière sensation du moment.

Certains programmes sont attendus de pieds fermes par les abonnés des plateformes de streaming, quand d'autres suscitent la curiosité et deviennent des phénomènes grâce au bouche-à-oreille. C'est le cas de cette série suédoise sortie le 6 février sur Netflix. Seulement 24 heures après sa mise en ligne, elle a détrôné The Night Agent et s'est placée n°1 des programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming, en France mais également dans de nombreux pays du monde.

Il faut dire que cette nouvelle série possède tous les éléments pour être binge-watché par les abonnés : il s'agit d'un polar nordique haletant et glaçant, ponctué de mystères que doit résoudre une enquêtrice au passé trouble. A cela s'ajoute une tension certaine avec le policier local chargé de résoudre pas un, mais deux meurtres, et tous les ingrédients du succès sont réunis.

Bonus appréciable, et pas des moindres : cette adaptation des deux romans de l'autrice Viveca Sten se binge-watche en seulement un week-end, puisqu'elle est composée de cinq épisodes qui se regardent en moins de quatre heures.

Meurtres à Åre suit l'inspectrice de Stocholm Hanna Ahlander, malheureuse au travail et en amour. Suspendue de ses fonctions le temps d'une enquête interne et fraichement célibataire, elle décide de partir se ressourcer au coeur des montagnes suédoises. Mais la disparition d'une jeune femme la pousse à reprendre du service et à enquêter auprès de l'inspecteur Daniel Lindskog. Rapidement, alors qu'ils apprennent à se connaître et à travailler ensemble, un second meurtre se produit.

Succès sur la plateforme de streaming, Meurtres à Åre bénéficie également de critiques plutôt positives : Télérama donne "trois T" à cet "efficace thriller suédois", quand Téléloisirs le recommande "aux fans de polars nordiques". L'Eclaireur Fnac, de son côté, salue deux premiers épisodes "réjouissants", tandis que la prestation de l'actrice principale Carla Sehn (Meurtres à Sandhamn) est unanimement saluée. Voici donc le polar idéal à regarder le temps d'une soirée d'hiver, avant que les températures ne remontent. La première saison est disponible en intégralité sur Netflix.