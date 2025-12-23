"La claque monumentale", "un chef-d'œuvre" : cette série française en 3 heures a totalement conquis le public

S'il y a une production française à rattraper, c'est cette série en six épisodes qui se regarde facilement en une soirée. Le public est tombé sous le charme de cette fiction drôle et intelligente.

Rares sont les séries qui, à peine sorties, font déjà l'unanimité auprès du public. Après avoir conquis la critique, cette série a récolté rapidement la note spectateurs de 4,7/5 sur Allociné, la meilleure de tous les temps sur le site d'agrégation d'avis français, devant Breaking Bad ou Game of Thrones (qui cumulent toutefois trois à quatre fois plus de notes, cependant). Sur Senscritique, l'effet est similaire et la note atteint 7,9/10.

Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient dithyrambiques à sa sortie en février dernier. Ils ont loué "la crise existentielle" et "la leçon de vie" qu'impose ce programme. La série était rapidement qualifiée d'"exceptionnelle" sur les réseaux sociaux : "Directement au panthéon des meilleures suites de séries de tous les temps", écrivait l'un d'entre eux sur X, "c'est un chef-d'œuvre" commentait un autre sur le réseau social, "c'est du grand cinéma", statuait un troisième, "la meilleure série de Disney+", note un autre. Tous louaient les qualités d'écriture et de réalisation du programme. "La claque monumentale que je viens de prendre", avait conclu un dernier abonné conquis.

© Tous droits réservés

Le 14 février dernier, Bref est revenu pour une saison 2 surprise, quatorze ans après sa première salve d'épisodes. Exit la pastille courte qui se regarde comme on mange du popcorn, cette suite que l'on n'attendait pas passe au format de six épisodes de 30 minutes, ce qui apporte un véritable sens narratif et introspectif. Notre héros, toujours interprété par Kyan Khojandi a 40 ans et le sentiment de passer à côté de sa vie. La famille, les amours, l'amitié, le travail... L'heure du bilan est douloureuse. Mais elle est aussi nécessaire pour aller mieux.

Au casting, Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain, Bérengère Krief, Alice David, Keyvan Khojandi ou encore Mikaël Alhawi sont de retour. Ils sont accompagnés par Laura Felpin, Doria Tillier, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier, ou encore Fabian Wolfrom qui rejoignent la bande.

Bref.2 est effectivement un bijou d'intelligence qui traite de sujets sérieux (la dépression, les non-dits, le deuil, la mort, le rapport à la famille et au travail, l'amour toxique...) sans jamais perdre son humour. Le tout, servi par des métaphores extrêmement créatives parfois très drôles (l'hilarante académie des oncles), douces (la construction de la voiture du couple), ou amères (le malacompagnax 3000), permet de dépeindre le portrait d'un héros auquel on peut tous s'identifier.

Bref, c'est une réussite... et c'est à voir en streaming si ce n'est pas encore fait. Si le premier épisode de cette saison 2 est disponible gratuitement sur Youtube, les autres épisodes sont à voir sur la plateforme Disney+. Cette dernière propose également l'intégralité de la saison 1, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire.