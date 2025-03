Si vous aimez les Anneaux de Pouvoir, ne manquez pas cette série fantastique : de nouveaux épisodes sortent cette semaine

Envie de plonger dans un univers fantastique ? Cette série qui signe son retour cette semaine est faite pour vous.

En développant des univers imaginaires, des batailles spectaculaires et des enjeux épiques, la fantasy travaille l'imagination des lecteurs du monde entier et nourrit de nombreuses œuvres de fiction. Les spectateurs des Anneaux de pouvoir, série dérivée du Seigneur des Anneaux, le savent bien. En attendant la sortie de la prochaine saison annoncée par Amazon, pourquoi ne pas se lancer dans un autre programme fantastique de la même plateforme ? L'un d'entre eux signe son retour cette semaine avec de nouveaux épisodes.

Il s'agit de l'adaptation d'une saga écrite par l'auteur américain Robert Jordan, publiée depuis 1990, et reprise à sa mort par Brandon Sanderson. L'intrigue de La roue du temps suit quatre jeunes gens d'une terre reculée dont la vie bascule lorsqu'une femme secrète et puissante leur révèle que l'un d'entre eux est l'enfant d'une ancienne prophétie capable de plonger le monde dans les Ténèbres pour l'éternité. Mais lequel ? Et pourront-ils réussir à préserver le monde avant qu'une Ultime bataille pour son contrôle ne commence ?

© Courtesy of Prime

Série fantastique diffusée depuis 2021, La roue du temps (The Wheel of Time en VO) a fini par séduire les spectateurs et les amateurs de fantasy sur le long terme, en s'imposant comme l'un des programmes phares d'Amazon. Au casting, peu de visages connus à l'exception de Rosamund Pike (Gone Girl, Orgueil et préjugés) ou Daniel Henney (Esprits criminels).

Mais La roue du temps possède tous les atouts pour plaire aux amateurs de séries fantastiques, comme Les Anneaux de pouvoir : des décors, costumes et maquillages qui vous propulsent dans l'univers imaginaire du royaume d'Andor ou des Deux-Rivières, une intrigue captivante et de l'action pour les amateurs d'épique. Notons toutefois que les fans de la saga littéraire reprochent à la série ses grandes libertés scénaristiques par rapport à l'œuvre originale.

Les deux premières saisons de La roue du temps sont déjà disponibles sur Prime Video. Les trois premiers épisodes de la saison 3 sont mis en ligne sur la plateforme de streaming d'Amazon dès le 13 mars 2025. Par la suite, la série adopte un rythme hebdomadaire, avec un nouvel épisode diffusé chaque jeudi.