C'est le film préféré de Leonardo DiCaprio et Tom Hanks : ce classique du cinéma est à voir au moins une fois dans sa vie

C'est un film culte qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie : c'est d'ailleurs le favori de Leonardo DiCaprio et Tom Hanks.

Ce film réussit l'exploit d'être à la fois l'un des préférés de Leonardo DiCaprio mais aussi de Tom Hanks, deux des acteurs les plus plébiscités de leurs générations respectives. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant , puisque ce long-métrage est un classique du septième art américain qui se retrouve dans le top de nombreux professionnels du milieu. Plus largement, il est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps, 57 ans après sa sortie.

Pour Leonardo DiCaprio, ce long-métrage est "plus qu'un film - c'est une expérience spirituelle", comme il a pu le détailler auprès du média Esquire dans des propos rapportés par Far Out Magazine. "Plus vous le regardez, plus il soulève de questions", ajoutait-il. De son côté, Tom Hanks a avoué auprès de Letterboxd qu'il le "regarde toujours plusieurs fois par an".

© MARY EVANS/SIPA (publiée le 07/07/2025)

Sorti en 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace a pourtant reçu un accueil mitigé de la part du public et de la critique à sa sortie. Réalisé par Stanley Kubrick, le film retrace le rôle joué par une intelligence inconnue (présentée d'abord sous la forme d'un monolithe) dans l'évolution de l'humanité, à travers différentes époques de l'histoire. Plus particulièrement, on y suit le périple de plusieurs astronautes.

"Objet expérimental et spectaculaire" pour Les Inrockuptibles, 2001, l'Odyssée de l'espace est obscur et alimente plusieurs réflexions et analyses. Cela ne l'empêchera pas de devenir le plus gros succès du box-office nord-américain cette année-là, et d'acquérir au fil des années le statut de grand classique du septième art. Il a d'ailleurs été sélectionné par le National Film Registry en 1991 pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, en raison de son "importance culturelle, historique ou esthétique".

Vous l'aurez compris, 2001 l'Odyssée de l'espace reste un incontournable à voir une fois dans sa vie. Si vous souhaitez rattraper ce long-métrage fondateur, bonne nouvelle : il est disponible sur les plateformes de streaming Max, MyCanal ou Prime Video (selon les options que vous avez souscrits), mais aussi à l'achat et à la location en VOD.